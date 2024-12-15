Bu sokağa giren kayıp sayılırdı: Suriye'nin toplu mezarları
Suriye'de Esad rejiminin çöküşünün ardından, 24 yıllık insan hakları ihlalleri birer birer ortaya çıkıyor. Kemiklerle dolu olan Tadamon, toplu mezar olarak biliniyor. Kötü şöhretli Tadamon'u "infaz sokağı" olarak adlandıran Suriyeliler, burada yaşanan katliamın acısını hala yüreğinde taşıyor. İşte tanıkların ifadeleriyle Tadamon'da yaşananlar...
Havaya uçmuş bir binada bir kalça kemiği, enkazın arasında bir omurga parçası, yıpranmış bir çorabın içinde birkaç ayak kemiği...
Şam'ın Tadamon bölgesi, Suriye'nin Beşar Esad yönetimi altında yıllarca süren cinayetlerden sonra kemiklerle doldu.