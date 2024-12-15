Bu sokağa giren kayıp sayılırdı: Suriye'nin toplu mezarları

YANIK ET KOKUSU

Tadamon, 2022 yılında askeri kıyafetli bir adamın silahsız, gözleri bağlı kişileri büyük bir hendeğe doğru götürdüğü, onlara koşmalarını söylediği ve hendeğe yaklaştıklarında yakın mesafeden ateş ettiğini gösteren bir videonun ortaya çıkmasının ardından kötü bir şöhrete sahip oldu.

Reuters haber ajansına konuşan mahalle sakinleri, olayın 2013 yılında meydana geldiğini, ancak cinayetlerin yakın zamana kadar devam ettiğini belirtti.

Mahalleliler, Suriye güvenlik güçlerinin düzenli olarak bölgeye adam getirdiğini gördüklerini, silah sesleri duyduklarını ve sonrasında yanık et kokusu aldıklarını söyledi.