Bu ülkede erkekler 10, kadınlar 7 yıl askerlik yapıyor: İşte askerlik süresinin en uzun olduğu ülkeler

Zorunlu askerlik, her ülkenin savunma stratejisine, coğrafi konumuna ve siyasi koşullarına göre farklılıklar gösteren bir uygulamadır. Bazı ülkelerde, zorunlu askerlik, gençler için bir toplumsal sorumluluk ve onur kaynağı olarak görülürken, diğerlerinde ise bu hizmetin zorlukları ve tehlikeleri ön plana çıkmaktadır. Zorunlu askerlik uygulamaları, aynı zamanda halkların militarizasyonunu ve devletin savunma gücünü artırmak amacıyla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.