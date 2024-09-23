Bu ülkede kilolu olmayan kadınlar evlenemiyor! Dünyanın en ilginç 5 güzellik standardı

Güzellik standartları dünyanın birçok yerinde farklılık gösterebiliyor. Kimi ülkelerde beyaz ten bir güzellik ölçütü olarak görülürken, kimi ülkelerde ise uzun boyunlu olmak bir avantaj olarak kabul ediliyor. İşte dünyanın en ilginç 5 güzellik anlayışı:

Bu ülkede kilolu olmayan kadınlar evlenemiyor! Dünyanın en ilginç 5 güzellik standardı - 1

Asya'da beyaz tenli olmak oldukça önemli

Asyalı kadınlar, beyaz ve kusursuz bir tene sahip olmak için sayısız yönteme başvuruyorlar.  Genellikle pirinç suyundan faydalanan Asya kadınları, güneş ışığından kaçınmaya da oldukça özen gösteriyorlar.

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Bu ülkede kilolu olmayan kadınlar evlenemiyor! Dünyanın en ilginç 5 güzellik standardı - 2

Alt dudaklarına disk takıyorlar

Doğu Afrika'da bulunan Mursi Kabilesi'nde yaşayan kadınlar, alt dudaklarını bir disk yardımıyla olabildiğince gerdiriyor. Üstelik bu geleneğin, kendilerine statü atlattığına dair bir inanışları var.

Bu ülkede kilolu olmayan kadınlar evlenemiyor! Dünyanın en ilginç 5 güzellik standardı - 3

Hiç düşünmeden bıçak altına yatıyorlar

İran'da burun ameliyatı olmak büyük bir güzellik ölçütü. İranlılar, kemersiz ve hokka bir burna sahip olmak için hiç düşünmeden bıçak altına yatıyorlar ve estetik işlem geçirdikleri için övünüyorlar. İran kadınlarının en çok başvurduğu işlemlerden biri de dudak dolgunlaştırmak. Çoğu kişi, bu yapay görüntüyü sevmese de İran kadınları bundan çok hoşlanıyor.

Bu ülkede kilolu olmayan kadınlar evlenemiyor! Dünyanın en ilginç 5 güzellik standardı - 4

Uzun boyunlu olmak için halka takıyorlar

Myanmar'da yaşayan Padaung topluluğunun kadınları, boyunlarına küçük yaştan itibaren pirinç halkalar takıyorlar çünkü burada, ''Ne kadar uzun boyunluysan o kadar güzelsin'' anlayışı mevcut.

Bu ülkede kilolu olmayan kadınlar evlenemiyor! Dünyanın en ilginç 5 güzellik standardı - 5

Kilolu olmayanların evlenemediği ülke

Moritanya'da kadınlar çok küçük yaştan itibaren kilo almaya zorlanıyor. Özellikle bel bölgelerindeki yağların Moritanyalı kadınlara cazibe kattığına inanılıyor. Moritanya'da zayıf kadınların evlenmesi oldukça zor olduğu için, bazı küçük kız çocukları kilo alma kamplarına gönderiliyorlar.

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