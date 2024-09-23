Bu ülkede kilolu olmayan kadınlar evlenemiyor! Dünyanın en ilginç 5 güzellik standardı
Güzellik standartları dünyanın birçok yerinde farklılık gösterebiliyor. Kimi ülkelerde beyaz ten bir güzellik ölçütü olarak görülürken, kimi ülkelerde ise uzun boyunlu olmak bir avantaj olarak kabul ediliyor. İşte dünyanın en ilginç 5 güzellik anlayışı:
Asya'da beyaz tenli olmak oldukça önemli
Asyalı kadınlar, beyaz ve kusursuz bir tene sahip olmak için sayısız yönteme başvuruyorlar. Genellikle pirinç suyundan faydalanan Asya kadınları, güneş ışığından kaçınmaya da oldukça özen gösteriyorlar.