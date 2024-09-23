Bu ülkede kilolu olmayan kadınlar evlenemiyor! Dünyanın en ilginç 5 güzellik standardı

Hiç düşünmeden bıçak altına yatıyorlar

İran'da burun ameliyatı olmak büyük bir güzellik ölçütü. İranlılar, kemersiz ve hokka bir burna sahip olmak için hiç düşünmeden bıçak altına yatıyorlar ve estetik işlem geçirdikleri için övünüyorlar. İran kadınlarının en çok başvurduğu işlemlerden biri de dudak dolgunlaştırmak. Çoğu kişi, bu yapay görüntüyü sevmese de İran kadınları bundan çok hoşlanıyor.