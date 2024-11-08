Bu ülkelerde hapisten kaçmak yasal: Yalnızca tek bir şartla!

Birçok kişi, hapishaneden kaçma düşüncesinin yalnızca heyecan verici bir film senaryosu olduğunu düşünebilir. Ancak bazı ülkelerde bu gerçekten mümkün ve bazı şartlar altında cezasız! Eğer hapishaneden kaçmaya karar verirseniz, bazı ülkelerde yalnızca kaçış işlemi sırasında başka bir suç işlememeniz şartıyla cezalandırılmıyorsunuz. İşte hapishaneden kaçmanın suç olmadığı ülkeler...

Bu ülkelerde hapisten kaçmak yasal: Yalnızca tek bir şartla! - 1

Hapishaneden kaçmak, dünya genelinde  yasadışı bir eylem olarak kabul edilse de, bazı ülkelerde bu durum daha esnek bir yaklaşımla ele alınıyor.

Yani, mahkumlar hapishaneden kaçtıktan sonra, kaçışı gerçekleştirdikleri için cezalandırılmıyorlar. Ancak bu, her ülkenin hukuki sistemine göre değişiklik gösteriyor. İşte hapishaneden kaçmanın yasal olduğu bazı ülkeler.

DÜNYA HABERLERİ

Bu ülkelerde hapisten kaçmak yasal: Yalnızca tek bir şartla! - 2

ALMANYA

Almanya, hapishaneden kaçma konusunda oldukça ilginç bir yaklaşım sergiliyor. 1800'lerden beri uygulanan temel yasa, insanların doğal "özgür olma dürtüsünü" engellemeyi ahlaksızlık olarak kabul ediyor.

Bu nedenle, mahkumlar, başka bir suç işlememeleri şartıyla, hapishaneden kaçabilirler. Ancak, kaçan mahkumlar yakalanırsa, daha güvenlikli bir cezaevine yerleştirilirler.

Bu ülkelerde hapisten kaçmak yasal: Yalnızca tek bir şartla! - 3

MEKSİKA

Meksika'da, Federal Ceza Kanunu’na göre, bir mahkum hapishaneden kaçarken başka bir suç işlemediği sürece cezalandırılmaz. Ancak, kaçarken başkalarıyla işbirliği yapması veya başka suçlar işlemesi durumunda, cezalandırılabilir.

Bu ülkelerde hapisten kaçmak yasal: Yalnızca tek bir şartla! - 4

HOLLANDA

Hollanda’da, bir mahkumun fırsat varken kaçmaması, kendini cezalandırma olarak değerlendirilir. Yani, bir mahkum kaçma şansını kullanmadığında, bu durum olumsuz bir davranış olarak kabul edilir ve cezalandırılmaz. Buradaki yaklaşım, bir tür fırsatı değerlendirme olarak görülür.

Bu ülkelerde hapisten kaçmak yasal: Yalnızca tek bir şartla! - 5

İSVEÇ

İsveç, hapishaneden kaçmayı yasal sayan bir başka ülke. Ancak, burada da önemli bir kural var: Kaçarken başka bir yasa çiğnenmiyorsa, kaçış "zararsız" kabul edilir ve mahkum cezalandırılmaz. Ayrıca, bu eylem, bir tür kendini "zenginleştirme" veya özgürleşme fırsatı olarak görülür.

Bu ülkelerde hapisten kaçmak yasal: Yalnızca tek bir şartla! - 6

AVUSTURYA BELÇİKA VE ŞİLİ 

Bu ülkelerde, hapishaneden kaçan mahkumlar, kaçış sırasında başka bir suç işlemedikleri sürece cezalandırılmaz. Bu ülkelerdeki hukuk sistemi, mahkumların doğuştan gelen özgürlük içgüdüsüne saygı gösterir.

Bu ülkelerde hapisten kaçmak yasal: Yalnızca tek bir şartla! - 7

KAÇMAK YASAL AMA KOLAY DEĞİL

Oxford Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Forumunda Dr. T. Markus Funk, firar eden mahkumların eğer başka bir suç işlemeden kaçarlarsa, bu kaçışın yasal olabileceğini belirtiyor. Ancak bunun kolay olmadığını da ekliyor. Tüm koşullar altında suç işlemeksizin ancak yürüyerek çıkılabileceğini belirten Funk, "Kaçış genellikle dikkat ve planlama gerektiriyor, bu hiç de kolay değil" dedi. 

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