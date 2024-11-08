Bu ülkelerde hapisten kaçmak yasal: Yalnızca tek bir şartla!

Hapishaneden kaçmak, dünya genelinde yasadışı bir eylem olarak kabul edilse de, bazı ülkelerde bu durum daha esnek bir yaklaşımla ele alınıyor.

Yani, mahkumlar hapishaneden kaçtıktan sonra, kaçışı gerçekleştirdikleri için cezalandırılmıyorlar. Ancak bu, her ülkenin hukuki sistemine göre değişiklik gösteriyor. İşte hapishaneden kaçmanın yasal olduğu bazı ülkeler.