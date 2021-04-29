Bu yaz AB ülkelerine seyahat etmek birden fazla aşı pasaportu gerektirebilir: Ülkelere göre seyahat koşullarında son durum

Türkiye’den gelenler de dahil olmak üzere yurt dışından birçok tatilciler bu yaz Avrupa Birliği (AB) ülkelerini ziyaret edebilecek. Ancak, AB ülkeleri ortak bir geçişin maliyeti, güvenliği ve teknik yönleri konusunda anlaşamadığı sürece, ziyaretçilerin birden fazla ve birbirinden bağımsız sağlık sertifikalarıyla uğraşacağı öngörülüyor. Bununla birilikte, Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi turizme bağımlı ülkelerin ağır baskısı altında AB ülkeleri ortak bir “Dijital Yeşil Sertifika" programında uzlaştı.

Fakat, buna rağmen birçok Avrupa ülkesi kendi aşı sertifika programını yürütme kararı aldı. İşte AB ülkelerinin yabancı ziyaretçilere bu yaz uygulamayı planladığı seyahat politikalarında son durum...

ntv.com.tr 29.04.2021 - 16:43

Bu yaz AB ülkelerine seyahat etmek birden fazla aşı pasaportu gerektirebilir: Ülkelere göre seyahat koşullarında son durum - 1

Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi turizme bağımlı ülkelerin ağır baskısı altında 20 AB üye ülkesi, Haziran ortasına kadar hayata geçirmek amacıyla ortak bir "Dijital Yeşil Sertifika" testine önümüzdeki ay başlamayı planlıyor.

Söz konusu program, yolcuların Covid-19'dan aşılandıklarına, yakın zamanda negatif test edildiklerine veya corona virüse karşı antikorlara sahip olduklarına dair belgeleri tek bir uygulama üzerinde toplayarak  şu anda yürürlükte olan karantina ve test yükümlülüğünden kurtulmalarını sağlayacak.

Bu yaz AB ülkelerine seyahat etmek birden fazla aşı pasaportu gerektirebilir: Ülkelere göre seyahat koşullarında son durum - 2

DİJİTAL YEŞİL SERTİFİKA ENDİŞE YARATIYOR

Ancak, Türkiye’den gelen  ziyaretçiler de dahil olmak üzere, birçok ülkenin kendi programlarını geliştirip denemesi nedeniyle ulusal sistemlerin uyumsuz olabileceğinden endişe ediliyor.

AB Adalet Komiseri Didier Reynders, Dijital Yeşil Sertifika uygulamasının pek çok soruna yol açabileceğine dikkat çekerek, "Yolcuların AB’nin diğer üye devletlerinde okunamayan ve doğrulanamayan çeşitli belgelere sahip olma riski var. Aynı zamanda sahte belgelerin yayılması ile hem corona virüsün hem de vatandaşların güvenliğini riske atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yaz AB ülkelerine seyahat etmek birden fazla aşı pasaportu gerektirebilir: Ülkelere göre seyahat koşullarında son durum - 3

YUNANİSTAN

Hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs bu yaz yabancı turistleri ağırlamayı heyecanla bekliyor. Yunanistan karantina şartlarını kaldıracağını ve 14 Mayıs'ta turizme yeniden açılacağını bildirdi. Bu tarihten itibaren, negatif testi veya tam aşı olduğunu gösteren sertifikası olan herkesin, kendi kendini izole etmek zorunda kalmadan Yunanistan'a girmesine izin verilecek.  

Bu yaz AB ülkelerine seyahat etmek birden fazla aşı pasaportu gerektirebilir: Ülkelere göre seyahat koşullarında son durum - 4
Sivil havacılık otoritesi (YPA) 21 Mart’ta Yunanistan'ın Türkiye, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan gelen uçuşlara getirilen kısıtlamaları kaldırdığını duyurmuştu. Ancak, Yunanistan’ın hangi aşıları tanıyacağı henüz belirsiz.
Bu yaz AB ülkelerine seyahat etmek birden fazla aşı pasaportu gerektirebilir: Ülkelere göre seyahat koşullarında son durum - 5

PFIZER/BIONTECH İLE AŞILANANLAR AB'YE SERBESTÇE GİREBİLECEK Mİ?

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, bu haftanın başında yaptığı açıklamada, “27 üye devletin tümü, Avrupa İlaç Ajansı (EMA)tarafından onaylanan aşıları yaptıran herkesi koşulsuz olarak kabul edecektir” ifadelerini kullanmıştı. Türkiye’de ise şimdiye kadar onaylanan Sinovac, Sputnik ve Pfizer/BioNTech aşılarınından yalnızca sonuncusu EMA onayına sahip. Ancak, yüksek etkinlik gösterdiği kanıtlanan diğer iki aşıya ilişkin de Avrupa’ıın ilaç düzenleyicisinin incelemeleri sürüyor.

Bu yaz AB ülkelerine seyahat etmek birden fazla aşı pasaportu gerektirebilir: Ülkelere göre seyahat koşullarında son durum - 6

İSPANYA

İspanya kendi Covid dijital sağlık sertifikası programını kullanarak Haziran ayında ülkeyi yabancı turistlere yeniden açılmayı hedeflediğini duyurdu. Turizm Bakanı Fernando Valdés, ülkesinin bu yaz kitle turizmine hazır olacağını ve sertifikanın "yolculara onaylı bir giriş sağlamak için temel alınacağını" olacağını söyledi. 

Bu yaz AB ülkelerine seyahat etmek birden fazla aşı pasaportu gerektirebilir: Ülkelere göre seyahat koşullarında son durum - 7

PORTEKİZ

Portekiz, tatilcilerin gelecek ay ülkeye girmelerine izin verilebileceğini açıkladı.  Turizm bakanı Rita Marquez, 17 Mayıs itibariyle, her iki aşı dozunu yaptırmış olan turistlerin  karantina ve ek Covid-19 testlerinden muaf tutulmasını hedeflediklerini söyledi. 

Bu yaz AB ülkelerine seyahat etmek birden fazla aşı pasaportu gerektirebilir: Ülkelere göre seyahat koşullarında son durum - 8

GÜNEY KIBRIS

Güney Kıbrıs, vakalardaki artışın ardından Türkiye de dahil olmak üzere 65 ülkeden tamamen aşılanmış yolcuları 10 Mayıs'tan itibaren ağırlayacak.Güney Kıbrıs Turizm Bakanı Yardımcısı Savvas Perdios, Reuters'e verdiği demeçte, adanın önümüzdeki ay ana pazarı olan İngiltere'den gelecek belgeler konusunda netlik beklediğini söyledi.

Bu yaz AB ülkelerine seyahat etmek birden fazla aşı pasaportu gerektirebilir: Ülkelere göre seyahat koşullarında son durum - 9

İTALYA

İtalya'nın yabancı tatilciler için yeni kurallarını  Mayıs ayında açıklaması bekleniyor, ancak pek çok yabancı turist şimdiden yaz tatil izni için rezervasyon yaptırıyor. İtalya Emlak Yöneticileri Başkanı Stefano Bettanin, "Büyük aşılama kampanyalarının ekonomik etkisi çok somut. İngiltere ve ABD'den çok sayıda rezervasyon alıyoruz ve bunların en fazla aşı dozunun uygulandığı ülkeler olması tesadüf değil. En popüler destinasyonla arasında ise Sicilya ve Puglia yer alıyor” dedi.


Bununla birlikte, Turizm BakanlığI’ndan bir yetkili yakında Sağlık bakanlığı tarafından onaylanması beklenen düzenlemeler uyarınca, İtalya'nın AB düzenleyicisi tarafından onaylanan bir aşı ile aşılanan tüm ziyaretçilere açılacağını söyledi.

 

 

Bu yaz AB ülkelerine seyahat etmek birden fazla aşı pasaportu gerektirebilir: Ülkelere göre seyahat koşullarında son durum - 10

FRANSA

Öte yandan, Fransa AB'ye bağlı 27 ülke içerisinde seyahatin kolaylaştırılması için dijital Covid seyahat sertifikasını denemeye başlayan ilk AB ülkesi oldu. Fransa’nın Covid-19 temas izleme programının bir parçası olan ‘TousAntiCovid’ uygulamasında bu haftadan corona virüs test sonuçlarının da yer alacağı açıklanırken, seyahat edecek kişilerin cep telefonlarındaki sonucu göstererek seyahat edebileceği belirtildi. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanue Macron, ülkenin bu yaz AB dışından gelen turistleri ağırlamayı hedeflediğini söyledi.

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