Bu yaz AB ülkelerine seyahat etmek birden fazla aşı pasaportu gerektirebilir: Ülkelere göre seyahat koşullarında son durum

ntv.com.tr 29.04.2021 - 16:43
Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi turizme bağımlı ülkelerin ağır baskısı altında 20 AB üye ülkesi, Haziran ortasına kadar hayata geçirmek amacıyla ortak bir "Dijital Yeşil Sertifika" testine önümüzdeki ay başlamayı planlıyor.
Söz konusu program, yolcuların Covid-19'dan aşılandıklarına, yakın zamanda negatif test edildiklerine veya corona virüse karşı antikorlara sahip olduklarına dair belgeleri tek bir uygulama üzerinde toplayarak şu anda yürürlükte olan karantina ve test yükümlülüğünden kurtulmalarını sağlayacak.
Ancak, Türkiye’den gelen ziyaretçiler de dahil olmak üzere, birçok ülkenin kendi programlarını geliştirip denemesi nedeniyle ulusal sistemlerin uyumsuz olabileceğinden endişe ediliyor.
AB Adalet Komiseri Didier Reynders, Dijital Yeşil Sertifika uygulamasının pek çok soruna yol açabileceğine dikkat çekerek, "Yolcuların AB’nin diğer üye devletlerinde okunamayan ve doğrulanamayan çeşitli belgelere sahip olma riski var. Aynı zamanda sahte belgelerin yayılması ile hem corona virüsün hem de vatandaşların güvenliğini riske atıyoruz” ifadelerini kullandı.
Hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs bu yaz yabancı turistleri ağırlamayı heyecanla bekliyor. Yunanistan karantina şartlarını kaldıracağını ve 14 Mayıs'ta turizme yeniden açılacağını bildirdi. Bu tarihten itibaren, negatif testi veya tam aşı olduğunu gösteren sertifikası olan herkesin, kendi kendini izole etmek zorunda kalmadan Yunanistan'a girmesine izin verilecek.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, bu haftanın başında yaptığı açıklamada, “27 üye devletin tümü, Avrupa İlaç Ajansı (EMA)tarafından onaylanan aşıları yaptıran herkesi koşulsuz olarak kabul edecektir” ifadelerini kullanmıştı. Türkiye’de ise şimdiye kadar onaylanan Sinovac, Sputnik ve Pfizer/BioNTech aşılarınından yalnızca sonuncusu EMA onayına sahip. Ancak, yüksek etkinlik gösterdiği kanıtlanan diğer iki aşıya ilişkin de Avrupa’ıın ilaç düzenleyicisinin incelemeleri sürüyor.
İspanya kendi Covid dijital sağlık sertifikası programını kullanarak Haziran ayında ülkeyi yabancı turistlere yeniden açılmayı hedeflediğini duyurdu. Turizm Bakanı Fernando Valdés, ülkesinin bu yaz kitle turizmine hazır olacağını ve sertifikanın "yolculara onaylı bir giriş sağlamak için temel alınacağını" olacağını söyledi.
Portekiz, tatilcilerin gelecek ay ülkeye girmelerine izin verilebileceğini açıkladı. Turizm bakanı Rita Marquez, 17 Mayıs itibariyle, her iki aşı dozunu yaptırmış olan turistlerin karantina ve ek Covid-19 testlerinden muaf tutulmasını hedeflediklerini söyledi.
Güney Kıbrıs, vakalardaki artışın ardından Türkiye de dahil olmak üzere 65 ülkeden tamamen aşılanmış yolcuları 10 Mayıs'tan itibaren ağırlayacak.Güney Kıbrıs Turizm Bakanı Yardımcısı Savvas Perdios, Reuters'e verdiği demeçte, adanın önümüzdeki ay ana pazarı olan İngiltere'den gelecek belgeler konusunda netlik beklediğini söyledi.
İtalya'nın yabancı tatilciler için yeni kurallarını Mayıs ayında açıklaması bekleniyor, ancak pek çok yabancı turist şimdiden yaz tatil izni için rezervasyon yaptırıyor. İtalya Emlak Yöneticileri Başkanı Stefano Bettanin, "Büyük aşılama kampanyalarının ekonomik etkisi çok somut. İngiltere ve ABD'den çok sayıda rezervasyon alıyoruz ve bunların en fazla aşı dozunun uygulandığı ülkeler olması tesadüf değil. En popüler destinasyonla arasında ise Sicilya ve Puglia yer alıyor” dedi.
Bununla birlikte, Turizm BakanlığI’ndan bir yetkili yakında Sağlık bakanlığı tarafından onaylanması beklenen düzenlemeler uyarınca, İtalya'nın AB düzenleyicisi tarafından onaylanan bir aşı ile aşılanan tüm ziyaretçilere açılacağını söyledi.