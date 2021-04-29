Bu yaz AB ülkelerine seyahat etmek birden fazla aşı pasaportu gerektirebilir: Ülkelere göre seyahat koşullarında son durum

DİJİTAL YEŞİL SERTİFİKA ENDİŞE YARATIYOR

Ancak, Türkiye’den gelen ziyaretçiler de dahil olmak üzere, birçok ülkenin kendi programlarını geliştirip denemesi nedeniyle ulusal sistemlerin uyumsuz olabileceğinden endişe ediliyor.

AB Adalet Komiseri Didier Reynders, Dijital Yeşil Sertifika uygulamasının pek çok soruna yol açabileceğine dikkat çekerek, "Yolcuların AB’nin diğer üye devletlerinde okunamayan ve doğrulanamayan çeşitli belgelere sahip olma riski var. Aynı zamanda sahte belgelerin yayılması ile hem corona virüsün hem de vatandaşların güvenliğini riske atıyoruz” ifadelerini kullandı.