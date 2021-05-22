Bu yaz Türkiye'den yurt dışına seyahat nasıl gerçekleşecek?

MACARİSTAN VE SIRBİSTAN İLE KAPILAR AÇILDI

Türkiye, Macaristan ve Sırbistan ile yaptığı anlaşma ile aşıları tamamlanan vatandaşlar için karşılıklı olarak sınırları açma kararı aldı. 17 Mayıs'ta başlayan uygulamada, Macaristan için yapılacak vize başvurularında "Aşı Kimliği" talep ediliyor. Bu belge ile karantina ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Bu kapsam dışında kalan yolcular için ise 10 gün süreyle tıbbi tarama ve karantina uygulanıyor. Sadece turistik ve aile-arkadaş ziyareti amacıyla yapılabilecek olan vize başvurularında BioNTech ve Sinovac aşıları kabul edilebiliyor. Vize başvurusunda ayrıca otel ve uçak biletinin ise satın alınmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ancak alınacak vize sadece Macaristan'ı kapsıyor ve diğer Schengen ülkelerine giriş yapılamıyor. Türk vatandaşlarının seyahat edebildiği bir diğer ülke ise Sırbistan, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Covid-19 aşı sertifikalarına sahip olan yolcular, ayrıca PCR testi ibrazı veya karantina uygulamasına tabi olmadan her iki ülkeye karşılıklı giriş yapabiliyor.