Bu yılın ilk Güneş Tutulması nisan ayında: Güneş Tutulması ne zaman? Tutulma Türkiye'den izlenebilecek mi?
Bu yılın ilk Güneş Tutulması için geri sayım sürüyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tutulma esnasında Güneş'e çok büyük bir radyo teleskobu yönlendirecek, bunun yanı sıra vatandaşların da katılacağı deneyler yapacak. Peki, Güneş Tutulması ne zaman? Tutulma Türkiye'den izlenebilecek mi?
Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmalarının ilki için kısa bir süre kaldı. Güneş tutulmalarının yanı sıra 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek. Peki, bu yılın ilk Güneş Tutulması ne zaman, ayın kaçında gerçekleşecek?