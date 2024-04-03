Bu yılın ilk Güneş Tutulması nisan ayında: Güneş Tutulması ne zaman? Tutulma Türkiye'den izlenebilecek mi?

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Niagara bölgesinde, Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan tutulma için beklenen yaklaşık 1 milyon ziyaretçi nedeniyle "acil durum" ilan edildi.



Niagara bölgesi yetkilileri, Niagara Şelaleleri'nin 8 Nisan'daki tam Güneş tutulmasının "en iyi görülebileceği yerlerden biri" olarak belirlenmesinin ardından bölgeye beklenen yaklaşık 1 milyon ziyaretçi nedeniyle hazırlıklara başlandığını duyurdu.





