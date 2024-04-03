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Bu yılın ilk Güneş Tutulması nisan ayında... Güneş Tutulması ne zaman?
Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Bu yılın ilk Güneş Tutulması için geri sayım sürüyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tutulma esnasında Güneş'e çok büyük bir radyo teleskobu yönlendirecek, bunun yanı sıra vatandaşların da katılacağı deneyler yapacak. Peki, Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Bu yılın ilk Güneş Tutulması nisan ayında... Güneş Tutulması ne zaman?Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? - 1

Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmalarının ilki için kısa bir süre kaldı. Güneş tutulmalarının yanı sıra 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek. Peki, bu yılın ilk Güneş Tutulması ne zaman, ayın kaçında gerçekleşecek?

DÜNYA HABERLERİ

Bu yılın ilk Güneş Tutulması nisan ayında... Güneş Tutulması ne zaman?Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? - 2

TUTULMA TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

8 Nisan'daki tam Güneş tutulması, Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek ancak Türkiye'den gözlemlenemeyecek.

Bu yılın ilk Güneş Tutulması nisan ayında... Güneş Tutulması ne zaman?Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? - 3

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Niagara bölgesinde, Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan tutulma için beklenen yaklaşık 1 milyon ziyaretçi nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Niagara bölgesi yetkilileri, Niagara Şelaleleri'nin 8 Nisan'daki tam Güneş tutulmasının "en iyi görülebileceği yerlerden biri" olarak belirlenmesinin ardından bölgeye beklenen yaklaşık 1 milyon ziyaretçi nedeniyle hazırlıklara başlandığını duyurdu.


Bu yılın ilk Güneş Tutulması nisan ayında... Güneş Tutulması ne zaman?Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? - 4

Trafik sıkışıklığı, ilk yardım hizmetlerine duyulan ihtiyacın artması ve cep telefonu ağlarına aşırı yüklenme gibi durumlar için hazırlık yapılacağını belirten yetkililer, bölgede "acil durum" ilan edildiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Jim Diodati, kentin 1 günlük ziyaretçi sayısının rekor seviyeye ulaşacağını söylemişti.

Niagara bölgesinde en son 1979'da Güneş tutulması gözlenmişti.

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