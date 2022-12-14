Buça katliamı sırasında görev yapan Rus askeri: İnsan öldürmekten zevk alan manyaklar ve tecavüzcüler vardı

"ÖLDÜRMEK İÇİN DOĞRUDAN EMRİMİZ VARDI"

Buna ek olarak Chibrin, birimin, ister askeri ister sivil olsun, birimin konumları hakkında bilgi paylaşan herkesi "öldürmek için doğrudan bir emri" olduğunu söyledi:

“64. Ayrı Muhafızlar Motorlu Tüfek Tugayındaki bazı adamların silahsız sivilleri öldürebileceklerine dair çok az şüphem var. Bir insanı öldürmekten zevk alan manyaklar var. Bu tür manyaklar orada ortaya çıktı. Birinin telefonu olsaydı, onları vurmamıza izin verilirdi" dedi.