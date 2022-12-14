Buça katliamı sırasında görev yapan Rus askeri: İnsan öldürmekten zevk alan manyaklar ve tecavüzcüler vardı

Eski bir Rus askeri olan Nikita Chibrin, birliğindeki askerlerinin Mart ayında Kiev'in kuzeybatısında konuşlandırıldıkları sırada iki Ukraynalı kadına tecavüz ettiğini söyledi.
Chibrin, “Kaçtıklarını gördüm, sonra tecavüzcü olduklarını öğrendim. Bir anne ve kızına tecavüz ettiler. Tecavüzcü olduğu iddia edilen kişiler komutanlar tarafından dövüldü. Ancak, bu askerler suçlarından dolayı hiçbir zaman tam olarak cezalandırılmadı. Asla hapse atılmadılar. Sadece kovuldular” diye konuştu.
Rusya'nın Yakutsk kentinden eski bir asker olan Chibrin, ve Buça, Borodyanka ve Kiev'in kuzeyindeki diğer kasaba ve köylere saldırıları sırasında savaş suçları işlemekle suçlanan Rus askeri birliği 64. Ayrı Muhafız Motorlu Tüfek Tugayı'nda görev yaptı. Eylül ayında Rus ordusundan firar etti. Chibrin, ardından Beyaz Rusya ve Kazakistan üzerinden Avrupa'ya kaçtı.
Diğer taraftan, Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından, Nisan ayında Buça ve saha birçok yerde, öldürülen sivillerin sokaklarda yatan cesetleri ve toplu mezarlar bulundu. Chibrin ve tugayına bağlı askerler, Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından savaş suçlusu olarak tanımlandı.
Chibrin'in askeri belgelerİ ise onun birliğinin komutanının 64. Ayrı Muhafız Motorlu Tüfek Tugayı'ndan sorumlu subay Azatbek Omurbekov olduğunu gösteriyor. "Buça Kasabı" lakaplı Omurbekov, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin yaptırımları altında bulunuyor. ABD ise tugayın tamamına yaptırım uyguladı.
Bununla birlikte Kremlin, sivil cesetlerin görüntülerinin sahte olduğu yönündeki iddiaları defalarca tekrar ederken, toplu katliamlarla herhangi bir ilgisi olduğunu yalanladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, birimi "kahramanlığı" ve "cesur eylemleri" nedeniyle övdü..
Sığınma talebinde bulunduğu bir Avrupa ülkesinde CNN’e konuşan Chibrin, tugayının işlediği suçlara tanık olduğunu ve uluslararası bir ceza mahkemesinde birimi aleyhine ifade vermeye hazır olacağını söyledi. Kendisinin herhangi bir suç işlemediğini iddia eden Chibrin, "Cinayet görmedim ama tecavüzcülerin, birimin üst düzey üyeleri tarafından kovalanarak kaçtığını gördüm" dedi.
Buna ek olarak Chibrin, birimin, ister askeri ister sivil olsun, birimin konumları hakkında bilgi paylaşan herkesi "öldürmek için doğrudan bir emri" olduğunu söyledi:
“64. Ayrı Muhafızlar Motorlu Tüfek Tugayındaki bazı adamların silahsız sivilleri öldürebileceklerine dair çok az şüphem var. Bir insanı öldürmekten zevk alan manyaklar var. Bu tür manyaklar orada ortaya çıktı. Birinin telefonu olsaydı, onları vurmamıza izin verilirdi" dedi.
Chibrin ayrıca, Rus askerlerinin Ukrayna’daki evlerden bilgisayarları, mücevherleri ve sevdikleri her şeyi aldıkları yaygın yağmalamayı da anlatarak, “Bunu hiç saklamadılar. Mart ayı sonunda Lipovka ve Andreevka'dan ayrıldığımızda Rus askerler sivil arabaları alıp Belarus'ta sattılar” dedi.
Birlik komutanlarına gelince Chibrin, onların tecavüzler, cinayetler ve yağma olaylarından gayet iyi haberdar olduklarını, ancak adalet aramakla pek ilgilenmediklerini söyledi.
Chibrin, “Şöyle tepki verdiler: ‘Bunlarda disiplin yok. Her neyse. Oldu. Ne olmuş yani?’ Aslında bir tepki olmadı” diye konuştu.
Öte yandan, Chibrin Rusya'nın eninde sonunda Ukrayna'ya karşı savaşını kaybedeceğinden şüphesi olmadığını ancak savaş bitene kadar çok fazla can kaybı yaşanacağından endişelendiğini belirtti.
Chiprin, “Çünkü Rusya büyük kan dökülmeden, herkes ölmeden durmayacak. Askerler onlar için top yemidir. Onlara saygı duymuyorlar” dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, geçen Mart ayında Ukrayna'nın Buça kasabasındaki, işgali sırasında Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukraynalı sivillerin toplu olarak öldürüldüğü tecavüze uğradıkları ve işkence gördükleri öne sürüldü. Olaylara dair fotoğraf ve video materyalleri, 1 Nisan 2022'de Rus kuvvetlerinin kasabadan çekilmesinin ardından ortaya çıktı
Belediye başkanına göre, Buça'da binden fazla ceset bulundu. Fotoğraflı kanıtlar, elleri arkadan bağlı şekilde sıraya dizilen sivillerin cesetlerinin çok yakın mesafeden vurulduğunu gösterdi.