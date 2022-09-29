Buça'daki sivil katliamına ilişkin Rus askerlerinin ses kayıtları ortaya çıktı: Herkesi öldürme emri aldım

Ardından Sergey, "Çünkü konumlarımızı ele verebilirler. Yapacağımız şey bu gibi görünüyor. ‘Yürüyen herhangi bir sivili öldür ve onları ormana sürükle’ dediler. Ben zaten bir katil oldum. Bu yüzden daha fazla insanı öldürmek istemiyorum, özellikle de gözlerimin içine bakmak zorunda kalacağım insanları...” diye konuşuyor.