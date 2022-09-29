Buça'daki sivil katliamına ilişkin Rus askerlerinin ses kayıtları ortaya çıktı: Herkesi öldürme emri aldım

Amerikan The New York Times’ın (NYT) haberine göre, Ukrayna’nın başkenti Kiev'deki bir Rus askeri aylar önce yaptığı bir telefon görüşmesinde, komutanının Ukraynalı sivilleri öldürme emri verdiğini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) daha önce Rusya'yı Ukrayna'da savaş suçları işlemekle suçlamış, Kremlin ise bunu defalarca inkar etmişti.

Buça'daki sivil katliamına ilişkin Rus askerlerinin ses kayıtları ortaya çıktı: Herkesi öldürme emri aldım - 1

Mart ayında Kiev'in bir banliyösü olan Buça’da Rus askerlerinin çekilmesinin ardından yüzlerce sivilin sivilin cesedi bulunmuştu. Ukrayna durumun bir insanlık suçu olduğu belirtirken Rusya sivilleri öldürdüğünü defalarca inkar etmişti. 

Buça'daki sivil katliamına ilişkin Rus askerlerinin ses kayıtları ortaya çıktı: Herkesi öldürme emri aldım - 2

4 BİNİ AŞKIN TELEFON GÖRÜŞMESİ İNCELENDİ

Ancak, NYT incelenen 4 bini aşkın telefon kayıtlarının, Rus askerlerinin Ukrayna'da Şubat ayı sonlarında başlayan savaşın ilk haftalarında karşı karşıya kaldıkları kasvetli gerçeği gözler önüne serdiği ifade edili. Haberde, askerlerin annelerine, arkadaşlarına ve kız arkadaşlarına tanık oldukları ve katıldıkları bazı vahşet olaylarını anlattıkları belgelendi. 

Buça'daki sivil katliamına ilişkin Rus askerlerinin ses kayıtları ortaya çıktı: Herkesi öldürme emri aldım - 3

"GÖRDÜĞÜMÜZ HERKESİ ÖLDÜRME EMRİ VERDİLER"

Adı yalnızca Sergey olarak açıklanan bir Rus askerinin, kız arkadaşına yaptığı bir aramada, komutanının Ukraynalı sivilleri infaz etmeleri için ormana götürme emri verdiğini söylediği duyuldu. Sergey telefon görüşmesinde, "Gittiğimiz yerde çok sayıda sivilin dolaştığını söylediler. Ve gördüğümüz herkesi öldürme emrini verdiler" derken, kız arkadaşı, "Lanet olsun. Neden böyle bir şey istediler?” yanıtını veriyor.

Buça'daki sivil katliamına ilişkin Rus askerlerinin ses kayıtları ortaya çıktı: Herkesi öldürme emri aldım - 4

Ardından  Sergey, "Çünkü konumlarımızı ele verebilirler. Yapacağımız şey bu gibi görünüyor. ‘Yürüyen herhangi bir sivili öldür ve onları ormana sürükle’ dediler.  Ben zaten bir katil oldum. Bu yüzden daha fazla insanı öldürmek istemiyorum, özellikle de gözlerimin içine bakmak zorunda kalacağım insanları...” diye konuşuyor.

Buça'daki sivil katliamına ilişkin Rus askerlerinin ses kayıtları ortaya çıktı: Herkesi öldürme emri aldım - 5

SAVAŞ SUÇU OLARAK KABUL EDİLİYOR

Diğer taraftan, sivilleri öldürmek, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü’ne göre savaş suçu teşkil ediyor. Tüzüğe göre, "sivil halka karşı kasıtlı olarak veya çatışmalarda doğrudan yer almayan sivillere yönelik saldırılar düzenlemek", uluslararası silahlı çatışmalarda "yasaların ciddi ihlallerinden" biri olarak kabul ediliyor.

Buça'daki sivil katliamına ilişkin Rus askerlerinin ses kayıtları ortaya çıktı: Herkesi öldürme emri aldım - 6

Birleşmiş Milletler (BM) daha önce Rusya'yı Ukrayna'da savaş suçu işlemekle suçlamıştı. BM'nin Ukrayna'da işlenen insan hakları ihlalleri ve suçlarla ilgili soruşturmasını yürüten Erik Møse'ye göre, işlenen bazı savaş suçlarının arasında cinsel şiddet, işkence ve patlayıcı silahlarla ayrım gözetmeyen saldırılar yer alıyor.

Buça'daki sivil katliamına ilişkin Rus askerlerinin ses kayıtları ortaya çıktı: Herkesi öldürme emri aldım - 7

Öte yandan BM, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları  işlediğinden şüphelenen tek uluslararası birim değildi. Başkan Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da "soykırım" yapmakla suçlayacak kadar ileri gitti. Biden, Nisan ayında Putin'in "Ukraynalı olma fikrini bile ortadan kaldırmak" için yarıştığını söylemişti.

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