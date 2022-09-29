Buça'daki sivil katliamına ilişkin Rus askerlerinin ses kayıtları ortaya çıktı: Herkesi öldürme emri aldım

Mart ayında Kiev'in bir banliyösü olan Buça’da Rus askerlerinin çekilmesinin ardından yüzlerce sivilin sivilin cesedi bulunmuştu. Ukrayna durumun bir insanlık suçu olduğu belirtirken Rusya sivilleri öldürdüğünü defalarca inkar etmişti.
Ancak, NYT incelenen 4 bini aşkın telefon kayıtlarının, Rus askerlerinin Ukrayna'da Şubat ayı sonlarında başlayan savaşın ilk haftalarında karşı karşıya kaldıkları kasvetli gerçeği gözler önüne serdiği ifade edili. Haberde, askerlerin annelerine, arkadaşlarına ve kız arkadaşlarına tanık oldukları ve katıldıkları bazı vahşet olaylarını anlattıkları belgelendi.
Adı yalnızca Sergey olarak açıklanan bir Rus askerinin, kız arkadaşına yaptığı bir aramada, komutanının Ukraynalı sivilleri infaz etmeleri için ormana götürme emri verdiğini söylediği duyuldu. Sergey telefon görüşmesinde, "Gittiğimiz yerde çok sayıda sivilin dolaştığını söylediler. Ve gördüğümüz herkesi öldürme emrini verdiler" derken, kız arkadaşı, "Lanet olsun. Neden böyle bir şey istediler?” yanıtını veriyor.
Ardından Sergey, "Çünkü konumlarımızı ele verebilirler. Yapacağımız şey bu gibi görünüyor. ‘Yürüyen herhangi bir sivili öldür ve onları ormana sürükle’ dediler. Ben zaten bir katil oldum. Bu yüzden daha fazla insanı öldürmek istemiyorum, özellikle de gözlerimin içine bakmak zorunda kalacağım insanları...” diye konuşuyor.
Diğer taraftan, sivilleri öldürmek, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü’ne göre savaş suçu teşkil ediyor. Tüzüğe göre, "sivil halka karşı kasıtlı olarak veya çatışmalarda doğrudan yer almayan sivillere yönelik saldırılar düzenlemek", uluslararası silahlı çatışmalarda "yasaların ciddi ihlallerinden" biri olarak kabul ediliyor.
Birleşmiş Milletler (BM) daha önce Rusya'yı Ukrayna'da savaş suçu işlemekle suçlamıştı. BM'nin Ukrayna'da işlenen insan hakları ihlalleri ve suçlarla ilgili soruşturmasını yürüten Erik Møse'ye göre, işlenen bazı savaş suçlarının arasında cinsel şiddet, işkence ve patlayıcı silahlarla ayrım gözetmeyen saldırılar yer alıyor.
Öte yandan BM, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediğinden şüphelenen tek uluslararası birim değildi. Başkan Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da "soykırım" yapmakla suçlayacak kadar ileri gitti. Biden, Nisan ayında Putin'in "Ukraynalı olma fikrini bile ortadan kaldırmak" için yarıştığını söylemişti.