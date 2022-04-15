Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü

"ARAÇTA ÇOCUK VAR"

Onlarca aracın bulunduğu arazi, adeta araç mezarlığına dönüştü. Kimi sivilin kaçmaya çalışırken aracında çocuk olduğunu belirtmek için camlara "araçta çocuk var" notunu düştüğü görülürken, kimi ise araçlarının sivillere ait olduğunu belli edebilmek için beyaz bayraklar astı.