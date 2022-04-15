Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü

Ukrayna'nın Bucha kentinde Rusya'nın saldırılarından kaçmak isteyen sivillere ait hasar alan onlarca araç, yollardan toplanarak boş bir araziye götürüldü. Sivillerden geriye kalan araçlar, saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.

Haberler - İHA 15.04.2022 - 12:59

Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 1

Rusya ve askerleri arasında yaşanan çatışmalarda bulundukları bölgeyi terk etmek isteyen sivillere ait onlarca araç, saldırıların hedefi oldu.

Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 2

Rus askerlerinin Bucha'dan çekilmesinin ardından şehre giren Ukrayna güçleri, günlerce süren çalışmalarda hasarlı araçları toplayarak boş bir araziye götürdü.

Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 3

"ARAÇTA ÇOCUK VAR"

Onlarca aracın bulunduğu arazi, adeta araç mezarlığına dönüştü. Kimi sivilin kaçmaya çalışırken aracında çocuk olduğunu belirtmek için camlara "araçta çocuk var" notunu düştüğü görülürken, kimi ise araçlarının sivillere ait olduğunu belli edebilmek için beyaz bayraklar astı.

Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 4

Çatışmalarda araçlarını bırakıp kaçmak zorunda kalan sivillerin eşyalarını ise araçlarda bıraktığı göze çarptı.

Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 5

ZIRHLI ARAÇLAR DA BULUNUYOR

Ayrıca Rusya güçlerine ait ve insansız hava araçları tarafından imha edilen onlarca zırhlı araç ve tank da aynı bölgeye getirildi.

Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 6
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 7
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 8
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 9
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 10
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 11
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 12
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 13
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 14
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 15
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 16
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 17
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 18
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 19
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 20
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 21
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü - 22

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