Bugün ne günü? Bugün Kediler Günü mü? Dünya Kediler Günü ne zaman?

1990 yılında İtalya’da evsiz kedilere dikkati çekmek amacıyla ortaya çıkan Dünya Kediler Günü, farkındalığını artırarak kutlanmaya devam ediyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle vatandaşlar, Dünya Kediler Günü tarihini araştırıyor. Peki, Bugün Kediler Günü mü? Dünya Kediler Günü ne zaman?

Bugün ne günü? Bugün Kediler Günü mü? Dünya Kediler Günü ne zaman? - 1

Dünya Kediler Günü'nün İtalya’da evsiz kedilere dikkat çekmek amacıyla ortaya çıkışı, 1990 yılına dayanıyor. Evsiz kedilere dikkat çekmek, özellikle sokak kedilerinin korunması ve refahlarının sağlanması amacıyla bu günün farkındalık yaratması hedeflenmiştir. Bu özel gün, İtalyan dergisi Tuttogatto (Tam Kedi) tarafından yapılan bir anket sonucunda belirlendi.

DÜNYA HABERLERİ

Bugün ne günü? Bugün Kediler Günü mü? Dünya Kediler Günü ne zaman? - 2

DÜNYADA FARKLI TARİHLERDE KUTLANIY0R

Kedilerin sevimliliğini ve hayatımızdaki yerini kutlamak için her yıl farklı tarihlerde Kediler Günü etkinlikleri düzenleniyor. Dünya Kediler Günü, her yıl 8 Ağustos’ta kutlanırken, Ulusal Kedi Günü bazı ülkelerde 29 Ekim ve 17 Şubat gibi farklı tarihlere denk geliyor.

Bugün ne günü? Bugün Kediler Günü mü? Dünya Kediler Günü ne zaman? - 3

KEDİLER GÜNÜ TARİHLERİ

Bunun yanı sıra farklı ülkelerde ve kuruluşlar tarafından belirlenen birkaç farklı "Kediler Günü" daha vardır:

Bugün ne günü? Bugün Kediler Günü mü? Dünya Kediler Günü ne zaman? - 4

Dünya Kediler Günü (Uluslararası Kedi Günü) - 8 Ağustos (Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından belirlenmiştir.)

Dünya Kedi Takdir Günü - 29 Ekim (ABD'de popülerdir.)

Bugün ne günü? Bugün Kediler Günü mü? Dünya Kediler Günü ne zaman? - 5

Japonya Kedi Günü - 22 Şubat (Japonya'da "Nyan Nyan Nyan" (Miyav sesi) kelime oyunundan türetilmiştir.

Avrupa Kediler Günü - 17 Şubat (Bazı Avrupa ülkelerinde kabul edilmektedir.)

Rusya Kediler Günü  - 1 Mart

Bugün ne günü? Bugün Kediler Günü mü? Dünya Kediler Günü ne zaman? - 6

KEDİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Bugün miyav günü! Tüm patili dostlara mutlu Kediler Günü!"

"Kediler dünyayı yönetmiyor olabilir ama kesinlikle evimizi ve kalbimizi yönetiyorlar! Mutlu Kediler Günü!"

"Bizi seçen, bize sarılan, bizi mutlu eden tüm kedilere özel bir gün: Dünya Kediler Günü kutlu olsun!"

"Kedilerin olduğu bir dünya, daha huzurlu bir dünyadır. Bugün onları biraz daha fazla şımartma günü!"


Bugün ne günü? Bugün Kediler Günü mü? Dünya Kediler Günü ne zaman? - 7

"Minik patiler, kocaman sevgiler! Onlar sadece bir hayvan değil, ruhumuzu iyileştiren sessiz dostlarımız… Tüm kedilerin mutlu, sağlıklı ve güvende olduğu bir dünya dileğiyle!"

"Sokaktaki dostlarımızı unutmayalım! Bir kap su, bir kap mama hayat kurtarır. Dünya Kediler Günü farkındalık yaratmak için en güzel gün!"

"Kediler evin gerçek sahipleridir, biz sadece kira ödeyen insanlarız! Mutlu Kediler Günü, efendilerimiz!

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