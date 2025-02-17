Bugün ne günü? Bugün Kediler Günü mü? Dünya Kediler Günü ne zaman?

KEDİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Bugün miyav günü! Tüm patili dostlara mutlu Kediler Günü!"



"Kediler dünyayı yönetmiyor olabilir ama kesinlikle evimizi ve kalbimizi yönetiyorlar! Mutlu Kediler Günü!"



"Bizi seçen, bize sarılan, bizi mutlu eden tüm kedilere özel bir gün: Dünya Kediler Günü kutlu olsun!"



"Kedilerin olduğu bir dünya, daha huzurlu bir dünyadır. Bugün onları biraz daha fazla şımartma günü!"





