Bugün ne günü? Bugün Kediler Günü mü? Dünya Kediler Günü ne zaman?
1990 yılında İtalya’da evsiz kedilere dikkati çekmek amacıyla ortaya çıkan Dünya Kediler Günü, farkındalığını artırarak kutlanmaya devam ediyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle vatandaşlar, Dünya Kediler Günü tarihini araştırıyor. Peki, Bugün Kediler Günü mü? Dünya Kediler Günü ne zaman?
Dünya Kediler Günü'nün İtalya’da evsiz kedilere dikkat çekmek amacıyla ortaya çıkışı, 1990 yılına dayanıyor. Evsiz kedilere dikkat çekmek, özellikle sokak kedilerinin korunması ve refahlarının sağlanması amacıyla bu günün farkındalık yaratması hedeflenmiştir. Bu özel gün, İtalyan dergisi Tuttogatto (Tam Kedi) tarafından yapılan bir anket sonucunda belirlendi.