Bükreş'te kritik seçim: AB'nin ilk aşırı sağcı başkenti olabilir

Alexandrescu’nun karşısındaki ana rakiplerin tamamı, mevcut geniş tabanlı koalisyon hükümetinin bileşenlerinden geliyor.

Anketlerde ilk sırada görünen sol görüşlü Sosyal Demokrat Daniel Baluta’nın yanı sıra, Liberal Başbakan Ilie Bolojan’ın desteklediği Ciprian Ciucu ve merkez sağdaki Romanya’yı Kurtarın Birliği’nden (USR) Catalin Drula da yarışta yer alıyor.

İktidardaki AB yanlısı çoğunluk için hayati önemdeki Sosyal Demokratlar (PSD), hükümete katılma şartı olarak her partinin kendi belediye başkanı adayını çıkarmasını talep etmişti.

Bu strateji, merkez sağ oyların Ciucu ve Drula arasında bölünmesine yol açarak muhalefetin elini güçlendirdi. Hükümet halihazırda yargı emeklilik reformu nedeniyle bu ay güven oylamasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Babes-Bolyai Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Sergiu Miscoiu, seçimin olası sonuçlarını değerlendirirken "Bir yanda AUR için riskler çok büyük; başkenti kazanmak, aşırı sağcı partileri izole eden tecrit çemberi fikrini ortadan kaldıracaktır" dedi.

Miscoiu, iktidar kanadının kazanması durumunda ise dengelerin değişeceğine işaret ederek "Diğer taraftan, iktidar koalisyonunun adaylarından herhangi biri kazanırsa, bu durum koalisyon içindeki güç dengesini değiştirecektir" diye konuştu.