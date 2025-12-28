Bulgaristan Euro Bölgesi'ne giriyor

Bulgaristan, 2007 yılında AB üyesi olmasına ve 6,4 milyonluk nüfusuna rağmen ciddi siyasi zorluklarla mücadele ediyor.

Yolsuzluk karşıtı protestoların ardından muhafazakarların ağırlıkta olduğu koalisyon hükümeti düşerken, ülke beş yıl içinde sekizinci kez seçime gitme ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

Kamuoyu yoklama şirketi Alpha Research'ten Boryana Dimitrova, AFP'ye yaptığı açıklamada, geçiş sürecinde yaşanabilecek herhangi bir sorunun AB karşıtı siyasetçiler tarafından kullanılacağını belirtti.

Dimitrova, "Olası sorunlar, AB'ye yönelik söylemlerin temelini oluşturan siyasi faaliyetlerin bir parçası haline gelecektir" dedi.

Özellikle yoksul kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar yeni para birimi konusunda endişeli. Kuzeybatı Bulgaristan'daki Çuprene köyünde bakkal işleten 53 yaşındaki Bilyana Nikolova, ajansa verdiği demeçte, "Fiyatlar artacak. Batı Avrupa'da yaşayan arkadaşlarım bana bunu söyledi" diye konuştu.

AB'nin anket kurumu Eurobarometer'in son araştırması, Bulgarların yüzde 49'unun ortak para birimine karşı olduğunu ortaya koymuştu.

Bulgaristan Ulusal Radyosu tarafından paylaşılan son ankete göre de Bulgarların yüzde 57'si prensip olarak euro'ya karşı çıkarken, sadece yüzde 39'u destekliyor.