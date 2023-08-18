Bulgaristan’da Kızıl Ordu anıtı saldırıya uğradı

Gece saatlerinde meydana gelen olayda bir futbol kulübünün fanatikleri oldukları tahmin edilen saldırganlar eylem yaptı. Anıtın belediye tarafından kaldırılma planına karşı çıkan sosyalistler, onu korumak için kurdukları çadırlarında saldırıya uğradıklarını ifade etti. Sis bombaları kullanan saldırganlar anıtta yer alan, "Müteşekkir Bulgar halkından kurtarıcı Kızıl Ordu'ya" yazısının bir bölümünü çekiçle kırdı.