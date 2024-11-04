Bulutların üstünde kurulu bir şehir: Yüzde 50 oksijenle hayat mücadelesi

Peru’nun And Dağları’nda yer alan La Rinconada, denizden yaklaşık 5 bin100 metre yükseklikte bulunuyor ve dünyanın en yüksek yerleşim alanlarından biri. Bu küçük kasaba, zorlu iklim koşulları, yetersiz altyapısı ve artan nüfusuyla zorlu yaşam şartları sunmasına rağmen, altın madenciliği nedeniyle birçok insanın umut kapısı haline gelmiş durumda.

Son derece yüksek rakımda, bulunan bölgede atmosfer önemli ölçüde inceliyor ve yerel halk normal oksijen seviyesinin sadece yarısıyla yaşıyor. Vücutları, normal insandan iki kat daha fazla kan hücresi üretmek üzere adapte olmuş.