Bunama riskini azaltıyor: Uzun yaşamın anahtarı olabilir

Ancak uzmanlar, yatmadan hemen önce yapılan yüksek yoğunluklu egzersizlerin uykuyu bozabileceği ve bunun da bilişsel sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarıyor.



AŞIRI EGZERSİZİN RİSKLERİ



Yoğun egzersizlerin bazı durumlarda tehlikeli olabileceğine dair uyarılar da var. Geçtiğimiz aylarda, İngiltere’de süper formda bir kişisel antrenörün aniden geçirdiği beyin kanamasının, yıllar süren aşırı spor geçmişine bağlı olduğu öne sürüldü. Daha önceki araştırmalar da, yoğun egzersizin beyin kanamasına yol açabileceğini ve bu durumun felç ya da ölümcül komplikasyonlarla sonuçlanabileceğini ortaya koymuştu.





