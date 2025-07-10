Bunama riskini azaltıyor: Uzun yaşamın anahtarı olabilir
Bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, organların biyolojik yaşının sağlık ve yaşam süresi üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.
Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, sağlıklı bir bedenin sağlıklı bir zihinle doğrudan ilişkili olduğu bir kez daha doğrulandı. Araştırmacılar, vücuttaki çeşitli organların kandaki belirli protein zincirleri aracılığıyla farklı hızlarda yaşlanabileceğini ortaya koydu.
Stanford Üniversitesi’deki ekip, özellikle organların biyolojik yaşlarının kalp yetmezliği, KOAH, tip 2 diyabet ve Alzheimer gibi hastalıklarla ilişkili olduğunu belirledi. Araştırmada, “yaşlı” bir beynin Alzheimer riskini artırdığı, buna karşın “genç” bir beynin ise bilişsel gerilemeyi yavaşlattığı saptandı.