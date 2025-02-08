Bunamanın erken belirtisiymiş: 11 yıl önceden ortaya çıkıyor

DEMANS VAKALARI ARTIYOR

İngiltere'de yaklaşık bir milyon kişinin demans hastası olduğu tahmin edilirken, bu sayının 2040 yılına kadar 1,4 milyona ulaşması bekleniyor.



Araştırmada, katılımcıların 11 yıl boyunca dokuz kardiyometabolik faktörü düzenli olarak ölçüldü. Bu faktörler arasında bel çevresi, vücut ağırlığı, boy, kan basıncı, HDL ve LDL kolesterol seviyeleri ile trigliserit değerleri yer aldı.





