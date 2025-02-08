Bunamanın erken belirtisiymiş: 11 yıl önceden ortaya çıkıyor
Avustralyalı bilim insanları, bunamanın hafızayla ilgili olmayan iki belirgin belirtisinin, tipik semptomlardan 11 yıl önce ortaya çıkabileceğini keşfetti.
Melbourne'deki Monash Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, hızlı kilo kaybı ve yüksek seviyedeki "iyi" kolesterol, bunamanın erken uyarı işaretleri arasında yer alıyor.
Araştırma ekibi, 1.078 demans hastası ile hastalığa sahip olmayan 4.312 kişinin kalp ve metabolizma sağlık verilerini inceledi. Sonuçlar, demans teşhisi konulan kişilerin, tanıdan 11 yıl öncesine kadar vücut kitle indeksi (VKİ) ve bel çevresinde belirgin bir düşüş yaşadığını ortaya koydu.