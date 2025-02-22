Bunamayı önlüyormuş: Beyindeki değişiklikler ortaya çıktı

2024 yılında yapılan bir başka araştırmada ise, erken ya da geç evre Alzheimer hastalığına sahip olan iki dil bilen ve tek dil bilen bireyler karşılaştırıldı. MRI taramaları, iki dil konuşan demans hastalarının, hafıza ve öğrenme ile ilgili beyin bölgesindeki aktivitede tek dil konuşanlara göre çok daha az düşüş yaşadığını gösterdi. Ancak araştırmacılar, bu farkın beyin bölgesinin büyüklüğünde değil, güçlenmesinde olduğunu belirtti.



York Üniversitesi'nden Prof. Ellen Bialystok, “Bu durum, bunamayı engellemiyor ancak geciktiriyor,” dedi. Bialystok, iki dil bilen kişilerin bilişsel sorunlar göstermeye başladığında daha hızlı gerileme yaşadığını ancak bu sürecin daha geç başladığını ifade etti. Bu ekstra zaman, ailelerin bakım süreçlerinde önemli fırsatlar sunabilir.



