Bunamayı önlüyormuş: Beyindeki değişiklikler ortaya çıktı
Bilim insanları, ikinci bir dil öğrenmenin, bunamayı yıllar boyunca uzak tutmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Uzun zamandır bilinen bir gerçeğe göre, iki dil bilen kişilerin, yalnızca anadillerini konuşabilen bireylere kıyasla, iş ve eğitim gibi diğer faktörlerden bağımsız olarak ortalama 5,4 yıl daha geç bunamaya yakalandığı gözlemleniyor.
Ancak, bu faydanın neden bu kadar önemli olduğu, uzmanlar için uzun zamandır bir gizemdi. Şimdi ise, yapılan MRI görüntüleme çalışmaları, bilim insanlarına birden fazla dil konuşan insanların beyinlerinde ne gibi değişiklikler olduğunu daha net bir şekilde gösteriyor.