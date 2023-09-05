Burning Man festivali nedir, nerede gerçekleştiriliyor? Burning Man Festivali hakkında ayrıntılar

Burning Man müzik festivalinin düzenlendiği alanda şiddetli yağışlar sebebiyle binlerce kişi mahsur kaldı. Burning Man tarafından son gelişmelerle ilgili bilgilerin sunulması için açılan internet sayfasında "Buraya hayatta kalmak için ihtiyacımız olan her şeyi getirdiğimiz bir yer olduğunu bilerek geldik. Bu nedenle hepimiz böyle bir hava olayına karşı hazırlıklıyız." ifadelerine yer verildi. Peki, Burning Man festivali nedir, nerede gerçekleştiriliyor? Burning Man Festivali hakkında ayrıntılar

Burning Man festivali nedir, nerede gerçekleştiriliyor? Burning Man Festivali hakkında ayrıntılar - 1

Burning Man, her yıl Ağustos-Eylül aylarında Nevada'nın Black Rock Çölü'nde geçici olarak kurulan Black Rock City'de gerçekleştirilen bir etkinliktir.

DÜNYA HABERLERİ

Burning Man festivali nedir, nerede gerçekleştiriliyor? Burning Man Festivali hakkında ayrıntılar - 2

Her yıl 70 binden fazla kişinin katıldığı, 9 gün süren festival kapsamında ziyaretçiler, çölün ortasına kurulan geçici şehirde tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor.

Burning Man festivali nedir, nerede gerçekleştiriliyor? Burning Man Festivali hakkında ayrıntılar - 3

BURNİNG MAN TARİHÇESİ

Festival ilk kez 1986 yılında Larry Harvey ve arkadaşları tarafından organize edilmiştir. O zamandan beri her yıl Ağustos ayının son pazar günüyle Eylül ayının ilk pazartesi günü arasında düzenlenir.

Burning Man festivali nedir, nerede gerçekleştiriliyor? Burning Man Festivali hakkında ayrıntılar - 4

Festivale katılabilmek için önceden rezervasyon yaptırmak ve bilet almak gerekmektedir.

Festivalde özellikle geceleri büyük eğlenceler ve törenler düzenlenmektedir.

DAHA FAZLA GÖSTER