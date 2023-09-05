Burning Man festivali nedir, nerede gerçekleştiriliyor? Burning Man Festivali hakkında ayrıntılar
Burning Man müzik festivalinin düzenlendiği alanda şiddetli yağışlar sebebiyle binlerce kişi mahsur kaldı. Burning Man tarafından son gelişmelerle ilgili bilgilerin sunulması için açılan internet sayfasında "Buraya hayatta kalmak için ihtiyacımız olan her şeyi getirdiğimiz bir yer olduğunu bilerek geldik. Bu nedenle hepimiz böyle bir hava olayına karşı hazırlıklıyız." ifadelerine yer verildi. Peki, Burning Man festivali nedir, nerede gerçekleştiriliyor? Burning Man Festivali hakkında ayrıntılar
Burning Man, her yıl Ağustos-Eylül aylarında Nevada'nın Black Rock Çölü'nde geçici olarak kurulan Black Rock City'de gerçekleştirilen bir etkinliktir.