Burun akıntısı şikayeti ile gitti, beyninin aktığını öğrendi!

İsmi açıklanmayan 20 yaşındaki bir genç, altı yıl boyunca süren burun akıntısının, başından geçirdiği bir kaza sonrası oluşan nadir bir rahatsızlık olan travmatik ensefalosel nedeniyle olduğunu öğrendi. Baş ağrıları ve nöbetlerle mücadele eden hasta, yapılan başarılı bir cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu.

Burun akıntısı şikayeti ile gitti, beyninin aktığını öğrendi! - 1

İsmi açıklanmayan 20 yaşındaki bir genç başından aldığı darbe sonrası 6 yıldır kronik burun akıntısı, baş ağrısı ve nöbetlerle mücadele ediyordu.

Gencin yaşadığı burun akıntısının, kafatasındaki bir delikten beyninin dışarı sızmasından kaynaklandığını öğrenildi.

Başlangıçta basit bir soğuk algınlığı belirtisi olarak değerlendirilen durum, aslında beyin omurilik sıvısının (BOS) sızmasıydı.

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Burun akıntısı şikayeti ile gitti, beyninin aktığını öğrendi! - 2

Görüntüleme sonrası, hastaya travmatik ensefalosel tanısı konuldu. Bu durum, beyin dokusunun kafatasındaki açıklıklardan dışarı çıkmasıyla karakterize edilen nadir bir rahatsızlıktır.

Doğum kusuru olarak bilinen ensefalosel, genellikle kafa veya beyinde bir yaralanma sonrası da gelişebilir.

Burun akıntısı şikayeti ile gitti, beyninin aktığını öğrendi! - 3

TEDAVİYİ REDDETTİ

Hasta, yoğun bakımda geçirdiği bir ay sonrasında yapılan MR taramasında kafatasında bir kırık olduğunu ve burun boşluğunda ensefalosel oluştuğunu öğrendi. Beyin cerrahları, kırığın onarılması için ameliyat önerdi, ancak hasta tıbbi bakımı reddetti.

Burun akıntısı şikayeti ile gitti, beyninin aktığını öğrendi! - 4

TÜM AĞRILAR ORTADAN KALKTI

İki ay sonra tekrar hastaneye başvuran gence, doktorlar ameliyat için ikna etti ve başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Ameliyat sonrasında, hastanın baş ağrısı, burun akıntısı ve nöbetleri tamamen ortadan kalktı. Kontrol muayenesinde ensefaloselin kapandığı ve oluşan hasarın düzeldiği belirlendi. 

Burun akıntısı şikayeti ile gitti, beyninin aktığını öğrendi! - 5

Doktorlar, travmatik ensefaloselin nadir bir komplikasyon olduğunu ancak bu tür durumlarda hastaların hayati tehlike arz eden sonuçlar nedeniyle dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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