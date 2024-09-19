Burun akıntısı şikayeti ile gitti, beyninin aktığını öğrendi!
İsmi açıklanmayan 20 yaşındaki bir genç, altı yıl boyunca süren burun akıntısının, başından geçirdiği bir kaza sonrası oluşan nadir bir rahatsızlık olan travmatik ensefalosel nedeniyle olduğunu öğrendi. Baş ağrıları ve nöbetlerle mücadele eden hasta, yapılan başarılı bir cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu.
İsmi açıklanmayan 20 yaşındaki bir genç başından aldığı darbe sonrası 6 yıldır kronik burun akıntısı, baş ağrısı ve nöbetlerle mücadele ediyordu.
Gencin yaşadığı burun akıntısının, kafatasındaki bir delikten beyninin dışarı sızmasından kaynaklandığını öğrenildi.
Başlangıçta basit bir soğuk algınlığı belirtisi olarak değerlendirilen durum, aslında beyin omurilik sıvısının (BOS) sızmasıydı.