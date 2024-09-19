Burun akıntısı şikayeti ile gitti, beyninin aktığını öğrendi!

TEDAVİYİ REDDETTİ

Hasta, yoğun bakımda geçirdiği bir ay sonrasında yapılan MR taramasında kafatasında bir kırık olduğunu ve burun boşluğunda ensefalosel oluştuğunu öğrendi. Beyin cerrahları, kırığın onarılması için ameliyat önerdi, ancak hasta tıbbi bakımı reddetti.