Burun kıllarını aldı sonra yere yığıldı: Neden bu kadar tehlikeli?
Burun kılı ağdası yaptırdıktan sonra yere yığılan bir kadını gösteren viral bir video, bu güzellik trendinin güvenliği hakkında tartışmalara yol açtı. Burun kılı ağdası, pürüzsüz ve tüysüz burun delikleri vaat etse de uzmanlar, vücudun toz ve bakterilere karşı doğal savunmasını ortadan kaldırabileceği konusunda uyarıyor. Olası yan etkiler arasında enfeksiyonlar, batık kıllar, yanıklar, şişlik ve hatta bayılma yer alıyor.
Sosyal medyada viral olan bir videoda, genç bir kadın burun kıllarını almak için ağda yaptırdıktan sonra yere yığılıyor. Videoda görüldüğü gibi kadın, acı, korku, endişe veya ağda bandı burnundan çekildikten sonra vücudunun yaşadığı şokun etkisiyle titriyor.