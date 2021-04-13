Butan, yetişkin nüfusunun yüzde 93’ünü sadece 16 günde aşıladı

Butan, kısa sürede İsrail, ABD, Bahreyn ve insanları corona virüse (Covid-19) karşı hızla aşıladığı bilinen diğer ülkeleri geçti. Söz konusu ülkelerin, yükselen corona virüs vakaları karşısında bulundukları yere ulaşmaları aylar sürdü. Ancak Butan'ın aşılama kampanyasını, başladıktan sadece 16 gün sonra neredeyse bitmek üzere.

ntv.com.tr - AFP 13.04.2021 - 11:12 | Son Güncelleme : 13.04.2021 - 11:24

Butan, yetişkin nüfusunun yüzde 93’ünü sadece 16 günde aşıladı - 1

Hindistan ve Çin arasında sıkışmış olan küçük bir Himalaya krallığı olan Butan, 27 Mart'tan bu yana yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 93'ünü aşıladı. Ülke genel olarak, 800 bin kişilik nüfusunun yüzde 62’sini aşılamış oldu. 

Butan, yetişkin nüfusunun yüzde 93’ünü sadece 16 günde aşıladı - 2

Butan’da aşının hızla yaygınlaşması, onu yaklaşık 100 bin  kişilik nüfusunun yüzde  66'sını aşılayan  Seyşeller'in hemen arkasına yerleştirdi.

Butan, yetişkin nüfusunun yüzde 93’ünü sadece 16 günde aşıladı - 3

BAŞARISINDA SADECE DÜŞÜK NÜFUSU ETKİLİ OLMADI

Bununla birlikte, az nüfusu Butan'ın hızlı hareket etmesine yardımcı oldu, ancak başarısı aynı zamanda “desuups” olarak bilinen adanmış gönüllülerine ve daha önceki aşılama çalışmaları sırasında kullanılan kurulu soğuk zincir depolarına da atfedildi.

Butan, yetişkin nüfusunun yüzde 93’ünü sadece 16 günde aşıladı - 4

AŞILAMA TARİHLERİ BUDİST ASTROLOJİSİNE UYGUN OLARAK DEVAM EDİYOR

Butan, AstraZeneca/Oxford aşısının ilk 150 bin  dozunu Ocak ayında komşu Hindistan'dan aldı, ancak dozlar Budist astrolojisindeki önemli tarihlere denk gelecek şekilde Mart ayı sonundan itibaren dağıtıldı.

Butan, yetişkin nüfusunun yüzde 93’ünü sadece 16 günde aşıladı - 5

İlk doz, Maymun Yılı'nda doğan bir kadın tarafından Budist duaları ve ilahiler eşliğinde uygulandı.

Butan, yetişkin nüfusunun yüzde 93’ünü sadece 16 günde aşıladı - 6

Ülkede ilk kez aşılanan 30 yaşındaki Ninda Dema, "Bugün attığım bu küçük adım hepimizin bu hastalıktan kurtulmamıza yardım etsin" dedi.

Butan, yetişkin nüfusunun yüzde 93’ünü sadece 16 günde aşıladı - 7

Butan Sağlık Bakanlığı sekreteri Dr. Pandup Tshering ise ülkenin tüm nüfusunu kapsayacak kadar yeterli dozda aşıya sahip olduklarını söyledi.

Butan, yetişkin nüfusunun yüzde 93’ünü sadece 16 günde aşıladı - 8

Diğer taraftan Butan, pandemi başladığından bu yana Covid-19 kaynaklı 910 vaka  ve bir ölüm kaydetti. Ülke gayrıca, yurtdışından gelen herkese 21 günlük zorunlu karantina uyguluyor. Tshering, tüm okulların ve eğitim kurumlarının açık olduğunu ve Covid-19, protokollerine uygunluk açısından izlendiğini söyledi.

Butan, yetişkin nüfusunun yüzde 93’ünü sadece 16 günde aşıladı - 9

BUTAN HAKKINDA

Himalayalar'da kalan son Budist krallığı olan Butan, 17 Aralık 1907 tarihinde mutlak bir monarşiden demokratik, anayasal bir monarşiye geçiş yaptı.
Butan, yetişkin nüfusunun yüzde 93’ünü sadece 16 günde aşıladı - 10
Butan, yetişkin nüfusunun yüzde 93’ünü sadece 16 günde aşıladı - 11
Butan, yetişkin nüfusunun yüzde 93’ünü sadece 16 günde aşıladı - 12

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER