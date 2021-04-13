Butan, yetişkin nüfusunun yüzde 93’ünü sadece 16 günde aşıladı

Hindistan ve Çin arasında sıkışmış olan küçük bir Himalaya krallığı olan Butan, 27 Mart'tan bu yana yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 93'ünü aşıladı. Ülke genel olarak, 800 bin kişilik nüfusunun yüzde 62’sini aşılamış oldu.