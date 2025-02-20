Büyük Santorini depremi yanardağı tetikleyecek mi? Bilim insanlarından“10 bin yıl” tahmini

6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLASILIĞI

Komitenin koordinatörü Efthimios Lekkas, bölgedeki en olası senaryonun sallantıların kademeli olarak azalması olduğunu söyledi.

Lekkas ikinci senaryo için ise “Büyüklüğü 6 ya da biraz daha büyük bir depremin tetiklenmesi” dedi ve şunları ekledi: “Bu durumda kalderada 200-300 binanın çökme ihtimali yüzde 4'tür. Operasyonel ekipler bu riskle başa çıkmaya hazırdır ve tehlikeli bölgelere yaklaşmaktan kaçınmak ve kalabalığı sınırlamak için önlemler alınmaktadır.”