Büyük Santorini depremi yanardağı tetikleyecek mi? Bilim insanlarından“10 bin yıl” tahmini

Yunan adaları Santorini ve Amargos arasında büyük bir deprem meydana gelmesi olasılığı tartışılmaya devam ediyor. Depremin bölgedeki Kolumbo Yanardağı'nı harekete geçirmesine yönelik endişelere ilişkin Atina Üniversitesi Disiplinlerarası Risk ve Kriz Yönetimi Komitesi'nden yeni bir açıklama geldi. Ege Denizi'nde beklenen fay hareketliliğine ilişkin son durum...

Büyük Santorini depremi yanardağı tetikleyecek mi? Bilim insanlarından“10 bin yıl” tahmini - 1

Atina Üniversitesi Disiplinlerarası Risk ve Kriz Yönetimi Komitesi, Santorini ve Amorgos arasındaki sismik hareketliliğin geçen haftaya göre daha düşük olduğunu bildirdi.

Açıklamada hareketliliğin, 18 Şubat'ta saat 06:46’da 4.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Anudros'un doğusunda yeni bir uzaysal kümeye geçiş gösterdiği ifade edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Büyük Santorini depremi yanardağı tetikleyecek mi? Bilim insanlarından“10 bin yıl” tahmini - 2

6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLASILIĞI

Komitenin koordinatörü Efthimios Lekkas, bölgedeki en olası senaryonun sallantıların kademeli olarak azalması olduğunu söyledi.

Lekkas ikinci senaryo için ise “Büyüklüğü 6 ya da biraz daha büyük bir depremin tetiklenmesi” dedi ve şunları ekledi: “Bu durumda kalderada 200-300 binanın çökme ihtimali yüzde 4'tür. Operasyonel ekipler bu riskle başa çıkmaya hazırdır ve tehlikeli bölgelere yaklaşmaktan kaçınmak ve kalabalığı sınırlamak için önlemler alınmaktadır.”

Büyük Santorini depremi yanardağı tetikleyecek mi? Bilim insanlarından“10 bin yıl” tahmini - 3

"10 BİN YIL BOYUNCA BEKLENMİYOR"

Bir diğer olasılık olan volkanik faaliyete ilişkin ise “Yakın gelecekte herhangi bir volkanik patlama beklenmemektedir” diyen Lekkas, “Kolumbo'un önümüzdeki 10 bin yıl boyunca patlaması beklenmemektedir ve meydana gelebilecek yeni bir yanardağ hakkındaki tartışmalar 200 bin yıl içinde olabilecek bir şeyle ilgilidir. Sonuç olarak, bu senaryoların operasyonel planlamada yeri yoktur” ifadelerini kullandı.

Büyük Santorini depremi yanardağı tetikleyecek mi? Bilim insanlarından“10 bin yıl” tahmini - 4

KUZEY VE GÜNDEYDE KAYMALAR YAŞANDI

Jeolojik değişiklikleri de değerlendiren Yunan bilim insanı, adanın kuzey kesiminde 8 santimetre, güney kesiminde ise 4 santimetre kayma ile birlikte yer hareketleri kaydedildiğini dile getitdi. Lekkas, “Bu değişiklikler jeolojik zaman içinde gelişmektedir ve operasyonel yönetimi etkilememektedir” diye konuştu.

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