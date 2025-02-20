Büyük Santorini depremi yanardağı tetikleyecek mi? Bilim insanlarından“10 bin yıl” tahmini
Yunan adaları Santorini ve Amargos arasında büyük bir deprem meydana gelmesi olasılığı tartışılmaya devam ediyor. Depremin bölgedeki Kolumbo Yanardağı'nı harekete geçirmesine yönelik endişelere ilişkin Atina Üniversitesi Disiplinlerarası Risk ve Kriz Yönetimi Komitesi'nden yeni bir açıklama geldi. Ege Denizi'nde beklenen fay hareketliliğine ilişkin son durum...
Atina Üniversitesi Disiplinlerarası Risk ve Kriz Yönetimi Komitesi, Santorini ve Amorgos arasındaki sismik hareketliliğin geçen haftaya göre daha düşük olduğunu bildirdi.
Açıklamada hareketliliğin, 18 Şubat'ta saat 06:46’da 4.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Anudros'un doğusunda yeni bir uzaysal kümeye geçiş gösterdiği ifade edildi.