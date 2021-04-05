Büyük Set Resifi iklim değişikliği nedeniyle 2025’te yok olmaya başlayacak

ACİL HAREKETE GEÇİLMELİ

Diğer taraftan, mercan resiflerinde uzmanlaşmış bir biyolog ve iklim bilimci olan Ove Hoegh-Guldberg ise, insanlar küresel ısınmayı dengeleyebilirse, hayatta kalan mercanların iyileşebileceğini ve tekrar tüm resif boyunca genişleyebileceğini belirtti.

Ancak, Hoegh-Guldberg, tersinin gerçekleşmesi durumunda bir zamanlar renkli olan resifin deniz yosunları, bakteriler ve diğer organizmalarla değiştirileceğini de açıkladı.