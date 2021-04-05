Büyük Set Resifi iklim değişikliği nedeniyle 2025’te yok olmaya başlayacak

ntv.com.tr 05.04.2021 - 10:42
Büyük Set Resifi, birbirinden ayrı 2 bin 900 resif ve 900 adadan oluşuyor ve 344 bin 400 kilometre alanı ile dünyanın en büyük resif sistemi olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte, zengin bir biyoçeşitliğe sahip resif sistemi, Çin Seddi'nden daha büyük olmasının yanı sıra, yaklaşık bin 625 balık türüne, 3 bin yumuşakçaya ve 30 farklı balina ve yunus türüne de ev sahipliği yapıyor.
Ancak, Avustralya Bilim Akademisi, küresel olarak 1,5 derecelik ısınma devam ederse, dünyanın en büyük mercan resif sisteminin sonunda yok olacağını ortaya koydu. Bununla birlikte araştırmacılar, doğa harikasının küçülmesini daha önce bekliyorlardı, fakat söz konusu sıcaklık artışı gerçekleşirse, reifin sadece yüzde biri kalacak.
Bilim insanları, küresel ısınmayı tersine çevirmek için harekete geçmeninin Büyük Set Resifi'ni kurtarmak için tek seçenek olduğunu, ancak hedefe ulaşmanın "neredeyse imkansız" göründüğünü söyledi. Ekip ayrıca, Dünya'nın mevcut emisyon oranları ile 2025 yılına kadar 1,5 derece eşiğini geçeceğini belirtti.
"3 Derece Daha Sıcak Bir Dünyada Avustralya'ya Yönelik Riskler" başlıklı rapor, Avustralya'nın bir iklim felaketine doğru gittiğini ve Büyük Set Resfini de beraberinde götüreceğini öne sürdü. Raporda, yerleşik en kurak kıta olan Avustralya’nın, küresel ısınmanın etkilerine karşı oldukça savunmasız olduğu ifade edildi.
Araştırmacılara göre, Sanayi Devrimi'nden bu yana tüm dünya zaten 1,1 derece ısınma artışı gördü. Bu dönüştürücü dönem 1760'ta başladı ve yaklaşık 1840'a kadar sürdü. Sebebi ise hem Avrupa'da hem de ABD'de yeni üretim sürecinin benimsenmesiydi.
Daha mekanik süreçlere geçiş yapmanın yanı sıra, dünya kirliliğin arttığını ve makinelere güç sağlamak için doğal kaynakların tükendiğini gördü.
Bununla birlikte, Macquarie Üniversitesi'nden Profesör Lesley Hughes, Avustralya zaten 1, 4 derece artışla karşı karşıya olduğu için ısınmanın Dünya'yı eşit şekilde etkilemediğini açıkladı. Bana göre, Avustralya gezegenin geri kalanından daha fazla ve daha hızlı ısındığı için özellikle Büyük Set Resifi, iklim değişikliğinden daha fazla yok olma riski altında.
Diğer taraftan, mercan resiflerinde uzmanlaşmış bir biyolog ve iklim bilimci olan Ove Hoegh-Guldberg ise, insanlar küresel ısınmayı dengeleyebilirse, hayatta kalan mercanların iyileşebileceğini ve tekrar tüm resif boyunca genişleyebileceğini belirtti.
Ancak, Hoegh-Guldberg, tersinin gerçekleşmesi durumunda bir zamanlar renkli olan resifin deniz yosunları, bakteriler ve diğer organizmalarla değiştirileceğini de açıkladı.
Diğer taraftan Mart 2020'de, Büyük Set Resifi'nin son zamanlarda alışılmadık derecede sıcak okyanus sıcaklıklarının ardından ' potansiyel olarak yıkıcı mercan ağartma olayıyla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Ekim 2020'de ise, son 25 yılda mercanların yarısından fazlasının ağartma nedeniyle yok olduğu keşfedildi.
Mercan ağarması diye tabir edilen durum, mercanların küresel ısınma karşısında okyanus sularının aşırı ısınması ile meydana geliyor. Su çok sıcak olduğunda, mercanlar dokularında yaşayan algleri (zooxanthellae) dışarı atarak resifin tamamen beyazlamasına neden oluyor. Mercanlar ağardıktan sonra hayatta kalabiliyor, ancak bu onların stres altında olduğunu gösteriyor ve toparlanmaları onlarca yıl sürüyor. Suyun ısınması önlenemediğinde ise ölüm gerçekleşiyor.