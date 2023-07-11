Büyük şirketler Rusya'dan ayrılma sözünü yerine getirmedi
Araştırmacılar, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan ötürü 1000'den fazla şirketin, Rusya'dan ayrılma sözü verdiğini ancak Heineken, Unilever, Mondelez International ve Philip Morris gibi büyük firmaların sözlerini yerine getirmediğini söyledi. Uzmanlar, hatta Rusya'dan çıkma sözü veren şirketlerin faaliyetlerini ikiye katladıklarını öne sürdü.
CNN'nin özel haberine göre, Yale Üniversitesinde, Rusya'dan ayrılma taahhüdünde bulunan firmaların tutumlarına ilişkin yapılan çalışmada, muhbirlerden, sahadaki uzmanlardan, Rusya'da faaliyet gösteren öğrencilerden, kurumsal belgelerden ve basından edinilen bilgilerden yararlanıldı.