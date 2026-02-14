Buzullar, kara kış, keşfedilmemiş topraklar. Grönland'ın değerli madenleri nasıl çıkarılıyor?

Ruhsatların yaklaşık üçte ikisini arama izinleri oluşturuyor. Kum çıkarma, küçük ölçekli arama veya bilimsel araştırma gibi farklı türde ruhsatlar da bulunuyor. Bu izinler, şirketlere belirli alanlarda tüm maden kaynaklarını arama konusunda münhasır hak tanıyor.

AFP analizine göre Grönland’da 70’ten fazla farklı mineral ve doğal kaynak araştırılıyor ya da çıkarılıyor. Ruhsatlarda en sık geçen maden altın (49 ruhsat), bakır (36) ve nikel (24) olarak öne çıkıyor.

Nadir toprak elementleri 17 ruhsatta yer alırken, seryum ve terbiyum gibi spesifik elementlere atıf yapan izinler de bulunuyor.