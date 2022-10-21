Çad'da sokaklar karıştı: 50 ölü, 300 yaralı

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, polisin göstericilere karşı şiddet kullanmasını kınadı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da ülkedeki olaylara ilişkin, , "ABD, Çad'da bugün sona eren 18 aylık geçiş döneminin uzatılmasını protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmaları kınıyor. Can kaybı haberlerinden derin endişe duyuyoruz ve tüm tarafları durumu sakinleştirmeye ve itidalli davranmaya çağırıyoruz." dedi.