Çad'da sokaklar karıştı: 50 ölü, 300 yaralı

Çad hükümeti, demokratik yönetim taraftarlarının gösterilerinin şiddete dönüşmesi sonucu 50 kişinin öldüğünü, 300 kişinin yaralandığını bildirdi.
Çad geçiş hükümeti başbakanı Salih Kibzabu, basına yaptığı açıklamada, hükümetin "silahlı ayaklanma" olarak nitelediği olaylarda ilk tespitlere göre, yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 civarında da yaralı olduğunu belirtti.
Aktivistler ve insan hakları grupları da yüzlerce silahsız ve barışçıl göstericinin, demokratik yönetime daha hızlı geçiş talebiyle sokaklara döküldüğünü, güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesi sonucu can kayıpları yaşandığını dile getiriyor.
Ulusal basındaki haberlere göre, eski Devlet Başkanı İdris Debi İtno'nun geçen yıl cephe hattında isyancılarca öldürülmesinden sonra iktidara gelen Askeri Geçiş Konseyi'nin (AGK) söz verdiği 18 aylık geçiş döneminin bugün sona ermesi dolayısıyla muhalefetin çağrısı üzerine başkent Encemine’de yüzlerce kişi sokaklara döküldü, polis göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti.
Babasından sonra iktidarı devralan general Muhammed İdris Debi Itno’nun geçici cumhurbaşkanı seçilmesi, iktidarı 2 yıl sonra yapılacak seçimlerin ardından devretme kararı ve yeniden seçilebilmesinin önünün açılması muhalefetin tepkisine neden oldu.
Muhalefetteki Değişim Partisi lideri Succes Masara, Debi’yi "Çadlıları öldürmekle" suçladı.
Olaylar sonrasında ülkenin birçok kentinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Encemine, Moundou, Doba ve Koumra’da 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Kısıtlama bugünden başlamak üzere yeni bir duyuru yapılıncaya kadar uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, polisin göstericilere karşı şiddet kullanmasını kınadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da ülkedeki olaylara ilişkin, , "ABD, Çad'da bugün sona eren 18 aylık geçiş döneminin uzatılmasını protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmaları kınıyor. Can kaybı haberlerinden derin endişe duyuyoruz ve tüm tarafları durumu sakinleştirmeye ve itidalli davranmaya çağırıyoruz." dedi.