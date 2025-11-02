Cadılar Bayramı şakası sandılar: 10 kişi bıçaklandı, 2'si ölümle pençeleşiyor

TUTUKLANAN 2 KİŞİ İNGİLİZ

BBC'nin aktardığına göre müfettiş John Loveless, silahlı polislerin trenin içine girerek, acil çağrıların alınmasından 8 dakika sonra 2 kişiyi yakaladığını söyledi. Bu kişiler daha sonra tutuklandı.

Tutuklananlardan birinin 32 yaşında siyahi bir Britanyalı, diğerinin ise 35 yaşında Karayip kökenli bir Britanya vatandaşı olduğu açıklandı.

Her iki kişi de cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklandı.

Trende bulunan bir görgü tanığı, yaralı bir adamın, “Biri bıçakla saldırıyor!” diye bağırarak kendisine doğru koştuğunu anlattı.

Wren Chambers isimli adam BBC'ye, şunları söyledi: “Trende herkes öne doğru yığılmıştı. hepimiz birbirimize sokulduk.”