Cadılar Bayramı şakası sandılar: 10 kişi bıçaklandı, 2'si ölümle pençeleşiyor

İngiltere, bir trende yaşanan toplu bıçaklı saldırının şokunu yaşıyor. Saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklanırken görgü tanıkları, dehşet anlarını İngiliz basınına anlattı.

İngiltere'de bir trende yaşanan bıçaklı saldırının ayrıntıları netleşmeye başlıyor.

Doncaster'dan Londra'ya seyahat eden yolcular, gece geç saatlerde, bir trende toplu bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırıda 10 kişi yaralandı. Polis şefi yaptığı açıklamada, 2 kişinin hayati tehlikesi olduğunu bildirdi.

İngiliz basınına konuşan görgü tanıkları, polisin bıçaklı bir adama elektroşok silahı kullandığını bildirdi. İki kişi tutuklandı ve terörle mücadele polisi de soruşturmaya katıldı. Başbakan Keir Starmer, saldırının “korkunç” ve “derinden endişe verici” olduğunu söyledi.

Kral Charles da yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle şok yaşadığını, düşüncelerinin kurbanlar ve acil durum çalışanlarıyla olduğunu ifade etti.

TUTUKLANAN 2 KİŞİ İNGİLİZ

BBC'nin aktardığına göre müfettiş John Loveless, silahlı polislerin trenin içine girerek, acil çağrıların alınmasından 8 dakika sonra 2 kişiyi yakaladığını söyledi. Bu kişiler daha sonra tutuklandı.

Tutuklananlardan birinin 32 yaşında siyahi bir Britanyalı, diğerinin ise 35 yaşında Karayip kökenli bir Britanya vatandaşı olduğu açıklandı.
Her iki kişi de cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklandı.

Trende bulunan bir görgü tanığı, yaralı bir adamın, “Biri bıçakla saldırıyor!” diye bağırarak kendisine doğru koştuğunu anlattı.

Wren Chambers isimli adam BBC'ye, şunları söyledi: “Trende herkes öne doğru yığılmıştı. hepimiz birbirimize sokulduk.”

"KOŞUN, HERKESİ BIÇAKLIYOR"

Olay sırasında trende bulunan bir başka görgü tanığı, yolcuların “tam bir panik” içinde kaldığını ve kanlar içindeki kurbanların yardım çığlıkları attığını söyledi.

Olly Foster, BBC’ye yaptığı açıklamada, insanların, “Koşun, koşun, adam herkesi bıçaklıyor!” diye bağırdığını duyduğunu, bunun Cadılar Bayramı sonrası bir şaka olabileceğini düşündüğünü anlattı.

Dakikalar içinde insanlar vagon boyunca kaçışmaya başladı. Foster, yaslandığı koltukta her yerin kan içinde olduğunu, elinin de “kanla kaplı” olduğunu fark etti.

Ayrıca yaşlı bir adamın, genç bir kadını bıçaklanmaktan korumak için saldırganın önüne geçtiğini, başından ve boynundan yaralandığını söyledi. Etrafındaki yolcular, adamın kanamasını durdurmak için montlarını bastırdı.

Foster, bulundukları vagondaki insanların saldırgana karşı kullanabilecekleri tek şeyin bir içki şişesi olduğunu, herkesin saldırganın vagona girmemesi için dua ettiğini anlattı.

Olay 10 ile 15 dakika sürdü.

SALDIRININ BAŞLANGIÇ ANI 

Yolcuların Sky News’e aktardığına göre, bıçaklama olayı tren Peterborough’dan ayrıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra başladı.

Yaralı yolcuların, elinde bıçak bulunan birinden kaçmak için tren boyunca koştukları görüldü.

Bir başka tanık, daha sonra peronda elinde büyük bir bıçak tutan bir adamın görüldüğünü, silahlı polislerin ona silah doğrulttuğunu ve adamın elektroşok silahıyla etkisiz hale getirilip yere yatırıldığını söyledi.

İNGİLTERE'DE BIÇAKLI SUÇLAR ARTTI

İngiltere ve Galler’deki bıçaklı suçlara ilişkin istatistikler dikkat çekiyor.

Hükûmet verilerine göre, 2011’den bu yana bıçakla işlenen suçların toplam sayısı arttı, ancak geçen yıl yüzde 1,4 oranında azalarak 49 bin 600 vakaya düştü.

Ulusal Sağlık Sistemi verileri, 2024-2025 döneminde İngiltere’de kesici aletle saldırı sonucu hastanelere başvuran 3 bin 500 vaka olduğunu gösteriyor. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 10,4’lük bir düşüş anlamına geliyor.

Başbakan Keir Starmer, bıçaklı suçları “ulusal kriz” olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz yıl, polis tarafından 60 bin bıçak ya teslim alındı ya da el konuldu.

Kamusal alanda bıçak taşımak, 4 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor.

