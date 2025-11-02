Cadılar Bayramı şakası sandılar: 10 kişi bıçaklandı, 2'si ölümle pençeleşiyor
İngiltere, bir trende yaşanan toplu bıçaklı saldırının şokunu yaşıyor. Saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklanırken görgü tanıkları, dehşet anlarını İngiliz basınına anlattı.
İngiltere'de bir trende yaşanan bıçaklı saldırının ayrıntıları netleşmeye başlıyor.
Doncaster'dan Londra'ya seyahat eden yolcular, gece geç saatlerde, bir trende toplu bıçaklı saldırıya uğradı.
Saldırıda 10 kişi yaralandı. Polis şefi yaptığı açıklamada, 2 kişinin hayati tehlikesi olduğunu bildirdi.
İngiliz basınına konuşan görgü tanıkları, polisin bıçaklı bir adama elektroşok silahı kullandığını bildirdi. İki kişi tutuklandı ve terörle mücadele polisi de soruşturmaya katıldı. Başbakan Keir Starmer, saldırının “korkunç” ve “derinden endişe verici” olduğunu söyledi.
Kral Charles da yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle şok yaşadığını, düşüncelerinin kurbanlar ve acil durum çalışanlarıyla olduğunu ifade etti.