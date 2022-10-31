Cadılar Bayramı'nda hamam böceği sürprizi: İlçenin her tarafını sardılar

HER ŞEY BİR EVDE BAŞLADI

Öte yandan, LaBean’in komşuları sorunun 12 Ağustos'ta başladığını söyledi. Komşulara göre, belediye hizmetlileri çöp yuvası bir evi keşfedene kadar sorun ortaya çıkmamıştı.

Komşulardan Tom Vargo, "Görevli,söz konusu evin çöpünü aldığında hemen bir sürü hareket etti ve çöp kamyonun içini hamam böcekleri doldurdu. Kısa bir süre sonra polis evde sağlık kontrolü yaptı ve içerideki koşulların korkunç olduğunu söyledi” dedi.