California’da 10 bin dönümlük alanı kül etmekle suçlanıyor: İçinde ayı idrarı bulunan suyu içmek için kaynatıyordum

Ayrıca, yangına neden olduğu iddiasını reddeden Sounerva, "Çay poşeti yöntemi işe yaramadı. Ardından suyu kaynatmak için ateş yakmaya çalıştım, ancak toprak çok ıslaktı ve ateş yanmadı. Yine de suyu içtim ve dere yatağından yokuş yukarı yürümeye devam ettim” dedi.