California'da sel: 14 kişi hayatını kaybetti

WİSCONSİN'DE YAKLAŞIK 110 BİN HANE VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ

South Dakota'dan Connecticut eyaletine kadar olan bölgelerde de farklı bir hava dalgası sistemi, şiddetli yağış ve kar şeklinde etkisini gösteriyor. Poweroutage.us sitesi, kar fırtınası nedeniyle Wisconsin'de yaklaşık 110 bin hane ve iş yerinin elektriksiz olduğunu yazdı.



Meteoroloji uzmanları, orta ve kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan kış şartlarının ve California'daki "atmosferik nehir" hava olayının hafta sonu da hayatı olumsuz etkilemeye devam edeceği uyarısında bulundu.