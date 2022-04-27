California'da şiddetli kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi: Milyonlarca kişiye eşi görülmemiş su kısıtlamaları

27 milyon Californialıya ve 750 bin dönüm tarım arazisine su sağlayan, Sacramento-San Joaquin'den su çeken "Eyalet Su Projesi" adı verilen bir kanalın akışı azaltıldı. Ayrıca, sakinlerden dış mekan sulaması, çiçek sulama ve arabaya yıkama gibi faaliyetlerini haftada bir gün ile sınırlaması istendi.