California'da şiddetli kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi: Milyonlarca kişiye eşi görülmemiş su kısıtlamaları

ABD’nin California eyaletinin güneyinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi. Bununla birlikte, Los Angeles, Ventura ve San Bernardino ilçelerinde yaşayan milyonlarca insanı etkileyecek olan eşi görülmemiş yeni kısıtlamalar getirildi. Yetkililer, bölgenin yüzde 95'inden fazlasının şiddetli kuraklık yaşadığını ve yaz aylarına girilmesi ile birlikte durumun daha da kötüleşeceği konusunda uyardı.

Haberler - ntv.com.tr - AP 27.04.2022 - 12:21 | Son Güncelleme : 27.04.2022 - 12:34

California'da şiddetli kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi: Milyonlarca kişiye eşi görülmemiş su kısıtlamaları - 1

ABD'nin California eyaletinde son yıllarda şiddetli kuraklıkla mücadele ediliyor. Durumun iyice kötüleştiği güney ilçelerinde, acil durum ilan edilerek buralarda yaşayanların su kullanımlarına ciddi kısıtlamalar getirildi.

California'da şiddetli kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi: Milyonlarca kişiye eşi görülmemiş su kısıtlamaları - 2

27 milyon Californialıya ve 750 bin dönüm tarım arazisine su sağlayan, Sacramento-San Joaquin'den su çeken  "Eyalet Su Projesi" adı verilen bir kanalın akışı azaltıldı. Ayrıca, sakinlerden dış mekan sulaması, çiçek sulama ve arabaya yıkama gibi faaliyetlerini haftada bir gün ile sınırlaması istendi. 

California'da şiddetli kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi: Milyonlarca kişiye eşi görülmemiş su kısıtlamaları - 3

Kısıtlamaların gelecek Haziran ayında yürürlüğe gireceği belirtildi.

California'da şiddetli kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi: Milyonlarca kişiye eşi görülmemiş su kısıtlamaları - 4

MEVCUT KAYNAKLAR SU TALEBİNİ KARŞILAMIYOR

Yetkililer, azalan su arzını ortaya koyan  ve gerekli olmayan kullanımları hedefleyen eylemi özetleyen bir belgede, “Mevcut kuraklığın süresi nedeniyle eyalet,  SWP’ye bağımlı bölgedeki normal talepleri mevcut kaynaklarla karşılayamıyor” denildi. 

California'da şiddetli kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi: Milyonlarca kişiye eşi görülmemiş su kısıtlamaları - 5

KOŞULLARIN DAHA DA KÖTÜLEŞMESİ BEKLENİYOR

Söz konusu hareket, California'da, yıkıcı derece kuraklığın devam ettiği üçüncü yılına hazırlanırken, su kullanımında büyük azalmayı hedefliyor. Sıcak ve kurak yaz aylarında koşulların daha da kötüleşmesi bekleniyor. ABD kuraklık izleyicisine göre eyaletin yüzde 95'inden fazlası şiddetli kuraklık yaşıyor.

California'da şiddetli kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi: Milyonlarca kişiye eşi görülmemiş su kısıtlamaları - 6

Yetkililer, yüksek sıcaklıklarının koşulları daha da kötüleştirdiğini, kuraklığı teşvik ettiğini ve "sıcaklık, yağış ve akış arasındaki tarihsel ilişkileri değiştirdiğini" söyledi.

California'da şiddetli kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi: Milyonlarca kişiye eşi görülmemiş su kısıtlamaları - 7

Bölgenin su işlerinden sorumlu genel müdürü Adel Hagehalil Los Angeles Times'a verdiği demeçte, "Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen koşullar görüyoruz. Talepte ciddi bir azalmaya ihtiyacımız var” dedi. 

California'da şiddetli kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi: Milyonlarca kişiye eşi görülmemiş su kısıtlamaları - 8

Diğer taraftan, Güney Californalı yetkililer, ilk kez, temel sağlık ve insan güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak için “daha ​​önce hiç başvurulmamış bir hükme” dayanarak, eyaletten  daha fazla su istedi.

California'da şiddetli kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi: Milyonlarca kişiye eşi görülmemiş su kısıtlamaları - 9

Ayrıca, orman yangınlarını önlemek veya bastırmak için ek su hacmi talep edildi.

California'da şiddetli kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi: Milyonlarca kişiye eşi görülmemiş su kısıtlamaları - 10

Gerektiğinde bu teslimatlar üzerinde üye kuruluşlar ve itfaiye yetkilileri ile birlikte çalışılacağı aktarıldı.

California'da şiddetli kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi: Milyonlarca kişiye eşi görülmemiş su kısıtlamaları - 11
California'da şiddetli kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi: Milyonlarca kişiye eşi görülmemiş su kısıtlamaları - 12

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