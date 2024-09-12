California’da üç orman yangını: 100 bin dönümden fazla alan kül oldu

Eyalette 5 Eylül’de çıkan “Line” yangını ise 34 bin 729 dönümlük alana yayıldı. Yangının şu ana kadar yalnızca yüzde 14’ü kontrol altına alınabildi.



Giderek yayılan alevlerin evler ve iş yerleri dahil olmak üzere 65 bin 600'den fazla yapı için risk oluşturduğu belirtildi. San Bernardino polisi, yangını çıkardığı şüphesiyle 34 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı.