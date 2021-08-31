California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren yangınlar, eyaletin kuzey kesiminde yer alan Güney Tahoe şehrine doğru ilerlemeye devam ediyor. Yüzlerce evi yok ederek binlerce insanı güvenli bölgelere kaçmak zorunda bırakan orman yangınlarını kontrol altına almak için çok sayıda itfaiye ekibi mücadele ederken 14 Ağustos’tan bu yana süren yangınlarda 756 kilometrekare alanın yandığı aktarıldı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 31.08.2021 - 14:21

California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 1

 California'da 14 Temmuz'dan bu yana süren "Caldor" yangınında, en az 600 yapı kullanılamaz hale geldi. Yangın, 20 binden fazla yapı için de tehdit oluşturuyor.

California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 2

Şimdiye kadar 756 kilometrekare alanın etkilendiği "Caldor" yangınını söndürme çalışmalarında aralarında farklı eyaletlerdeki ekiplerin de olduğu 15 binden fazla itfaiyeci yer alıyor.

California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 3

Diğer yandan California'daki tüm ulusal ormanlara giriş 17 Eylül'e kadar yasaklandı.

California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı Direktörü Thom Porter, California'da daha önce hiç görülmemiş yangınlar olduğunu söyledi.

California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 4

YANGIN, GÜNEY TAHOE GÖLÜ KENTİNE ULAŞTI

Californialı yetkililer, "Caldor" yangınının eyaletin kuzey ve güneyinde ilerlediğini açıkladı.

Bu nedenle, turistik Güney Tahoe Gölü kenti için tahliye kararı verildiğini kaydeden yetkililer, vatandaşların kentten ayrılmak için yola çıkmasıyla trafikte yoğunluk yaşandığını belirtti.

California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 5

Güney Tahoe Gölü kentine yılın bu döneminde on binlerce turistin akın ettiğine dikkati çeken yetkililer, toplu tahliyenin ardından yangının kente ulaştığını söyledi.

California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 6

Yetkililer, polis ve acil durum araçlarının bölgede olduğunu ifade etti. İtfaiye Sözcüsü Dominic Polito, Güney Tahoe Gölü kentinin yaklaşık 16 kilometre güneyinde yer alan Christmas Valley bölgesindeki evleri koruma altına almak için ilave ekiplerin sevk edildiğini dile getirdi.

Polito, itfaiyecilerin ellerindeki kaynaklarla bölgede olduğunu belirtti.

California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 7

Kentteki Barton Memorial Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilirken El Dorado Şerif Bürosundaki mahkumlar da farklı bir cezaevine sevk edildi.

California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 8

DOUGLAS HALKINA "HER AN TAHLİYE EDİLEBİLİRSİNİZ" UYARISI

Bu arada, Güney Tahoe Gölü kentinin komşusu Nevada eyaletinin Douglas bölgesi halkı için de her an evlerini terk etmeye hazır olmaları uyarısı yapıldı.

Nevada Valisi Steve Sisolak dün eyalet genelinde acil durum ilan etti.

California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 9
YANGINDAN DİĞER KARELER...
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 10
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 11
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 12
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 13
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 14
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 15
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 16
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 17
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 18
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 19
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 20
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 21
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 22
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 23
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 24
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 25
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 26
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 27
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 28
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 29
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 30
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 31
California’da yangın sürüyor: 756 kilometrekare alan kül oldu - 32

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