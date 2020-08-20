California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü

ABD'de sıcak hava dalgasının etkisinde kalan California eyaleti, irili ufaklı çıkan yangınlarla mücadele ediyor. California Valisi Gavin Newsom, eyalet genelinde 23'ü büyük çapta, 367 yangının etkili olduğunu belirtti. Orman yangınına müdahale sırasında helikopterin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 20.08.2020 - 13:15

California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 1

Yangınlara "olağanüstü" hava sıcaklığının ve "yıldırımların" neden olduğunu söyleyen Newsom, 72 saat içinde yaklaşık 11 bin yıldırım düştüğünü kaydetti.

California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 2

Şerif Jeff Dirkse, "Sacramento Bee" gazetesine yaptığı açıklamada, Stanislaus County'de çıkan bir yangında 5 ila 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 3
California İtfaiyesinden yapılan açıklamada da Fresno County'de bir yangına müdahale eden yangın söndürme helikopterin düşmesi sonucu, helikopter pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi.
California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 4
Açıklamada, Coalinga bölgesinin 14 kilometre güneyinde etkili olan alevlere su boşaltmakla görevli helikopterde, yaşamını yitiren pilottan başka kimse olmadığı kaydedildi.
California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 5

BİNLERCE KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Diğer yandan Solano County'de etkili olan 2 yangın nedeniyle Russian Nehri yakınında 8 bin kişiye tahliye emri verildi.
California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 6
Polis ve itfaiyeciler, San Francisco ve Sacramento arasında yaklaşık 100 bin nüfusa sahip Vacaville bölgesindeki halka tahliye uyarısı yapıldı.

Vacaville'deki yangınlarda aralarında evlerin de olduğu 50 bina yok olurken, 50'si de hasar gördü.
California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 7
California polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bölgedeki her bir ilk müdahale biriminin, halkı güvenli şekilde haberdar ve tahliye ederek yangınla mücadele için aktif olarak çalıştığını, bölge sakinlerinin güvende olduğunu belirtti.
California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 8
Sonoma County'nin yaklaşık 12 bin nüfusa sahip Healdsburg bölgesinde halka evlerini terk etmeye hazır olmaları uyarısı yapıldı.

Angwin ve Deer Park yerleşim yerlerinde de birkaç bin kişiye tahliye emri verildi.
California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 9
Kuzeyde, doğuda ve güneyde orman yangınlarıyla çevrili San Francisco'da hava kül ve dumanla kaplandı.

San Francisco Körfezi'nde düşen 20 ayrı yıldırımın yol açtığı yangınlar, 344 kilometrekare alanı kül ederken, 1400 civarında yapıyı da tehdit ediyor.
California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 10

İtfaiye sözcüsü Jonathan Cox, ormanlık park alanındaki yangın nedeniyle San Mateo ve Santa Cruz bölgelerinde yaklaşık 22 bin kişiye tahliye emri verildiğini duyurdu.

California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 11
Yetkililer, bu civarda yaklaşık 20 evin yandığı bilgisini paylaştı

CNN'in haberine göre, California'da yangınlar nedeniyle 1200 kilometrekareden fazla alan zarar gördü.
California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 12
Yetkililer, yangınlardan biriyle ilgili olarak kundakçılık şüphesiyle bir kişinin tutuklandığını bildirdi.

Eyalet genelinde birçok kişi sıcaktan ve dumandan muzdarip olurken ve onbinlerce kişi elektriksiz kaldı.
California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 13

HELİKOPTER DÜŞTÜ

Fresno şehrine bağlı Coalinga bölgesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopter, New Coalinga Municipal Havaalanı yakınlarında düştü.
California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 14
Helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkilileri, helikopterin havaalanının 11 mil güneyinde düştüğünü açıkladı.
California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 15
California Ormancılık ve Yangından Koruma Departmanına göre hayatını kaybeden pilot, helikopterdeki tek kişiydi.
California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 16
Bell UH-1H tipi helikopterin pilotu, kazadan önce Coalinga bölgesi yakınlarında devam eden yangını söndürmeye çalışıyordu.
California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 17
Pilotun kimliği açıklanmazken, kazanın nedeninin araştırıldığı duyuruldu.
California'da yangınlar kontrol altına alınamadı: Bir helikopter düştü - 18

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