California’daki yangında en az 20 ev küle döndü

ABD’nin California eyaletinin güneyinde lüks bir bölgede çıkan yangında en az 20 evin küle döndüğü belirtildi.

Haberler - İHA 12.05.2022 - 13:45

California’daki yangında en az 20 ev küle döndü - 1

ABD’nin California eyaletinin güneyinde çalılık alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla büyüyerek milyon dolarlık evlerin bulunduğu zengin yerleşim bölgesine sıçradı.

California’daki yangında en az 20 ev küle döndü - 2

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Orange County'nin Laguna Niguel şehrinde çıkan yangında en az 20 evin küle döndüğü belirtildi.

California’daki yangında en az 20 ev küle döndü - 3

Yaklaşık 80 hektarlık alana yayılan yangın nedeniyle dün gece saatlerinde tahliye emri verildi.

Yangında, yaralı veya can kaybı bildirilmediği öğrenildi.

California’daki yangında en az 20 ev küle döndü - 4

Orange County İtfaiye şefi Brian Fennessy yaptığı açıklamada, yangından etkilenen ev sayısının artabileceğini belirterek yaklaşık 100 evin tahliye edildiğini söyledi.

California’daki yangında en az 20 ev küle döndü - 5

California’da iklim değişikliği nedeniyle tarihi bir kuraklık yaşandığını ifade eden Fennessy, normalde alevlere karşı dayanıklı olan çalıların kuraklık nedeniyle her zamankinden daha hızlı yandığını söyledi.

California’daki yangında en az 20 ev küle döndü - 6

Fennessy, eyaletin güneyinde başka bir büyük yangın olmadığını belirterek itfaiye ekiplerinin bölgedeki yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

California’daki yangında en az 20 ev küle döndü - 7

YANGINDAN DİĞER KARELER..

California’daki yangında en az 20 ev küle döndü - 8
California’daki yangında en az 20 ev küle döndü - 9
California’daki yangında en az 20 ev küle döndü - 10
California’daki yangında en az 20 ev küle döndü - 11
California’daki yangında en az 20 ev küle döndü - 12
California’daki yangında en az 20 ev küle döndü - 13
California’daki yangında en az 20 ev küle döndü - 14
California’daki yangında en az 20 ev küle döndü - 15
California’daki yangında en az 20 ev küle döndü - 16

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