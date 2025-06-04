“Çalıntı Macron” iade edildi: “Ödünç aldığımızı söylemiştik”

"PUTİN-MACRON RADYOAKTİF MÜTTEFİKLERİ"

Greenpeace eylemcileri, tahmin değeri 40 bin euro olan balmumu heykeli, bir kutunun içine koyarak Fransız elektrik devi EDF’nin merkezinin dışına getirdi. Burada heykeli ayağa da kaldıran eylemciler, heykelin yanına yerleştirdikleri bir dövizle protestolarını sürdürdü. Söz konusu dövizde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’sı ile özellikle enerji alanında bağlarını koparmayan Fransa Cumhurbaşkanı eleştirilerek “Putin-Macron radyoaktif müttefikleri” yazısına yer verildi.

Olay yerine gelen polis, Grevin Müzesi’ne geri götürülmeden önce hem kutunun hem de balmumu heykelin güvenliğini sağladı.