“Çalıntı Macron” iade edildi: “Ödünç aldığımızı söylemiştik”
Çevre eylemcilerinin pazartesi günü Paris’teki bir müzeden kaçırdığı Macron’un balmumu heykeli, Fransız elektrik devi EDF’nin önüne getirildi. Greenpeace, heykeli “ödünç aldıklarını daha önce söylediklerini” belirtti.
Çevre hakları örgütü Greenpeace, Fransa’nın başkenti Paris’teki bir müzeden “ödünç aldıkları” Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un balmumu heykelini iade ettiklerini açıkladı. Greenpeace aktivistleri, 3 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna savaşı bağlamında Fransa’nın Rusya ile olan ekonomik bağlarını protesto etmek için Macron’un heykelini Grevin Müzesi’nden “çalmıştı”. Pazartesi günü müzeden alınan heykel, ardından sembolik bir protesto için Rusya Büyükelçiliği’nin önüne getirilmişti. Eylemciler, heykeli dün gece saatlerinde serbest bıraktı.