“Çalıntı Macron” iade edildi: “Ödünç aldığımızı söylemiştik”

Çevre eylemcilerinin pazartesi günü Paris’teki bir müzeden kaçırdığı Macron’un balmumu heykeli, Fransız elektrik devi EDF’nin önüne getirildi. Greenpeace, heykeli “ödünç aldıklarını daha önce söylediklerini” belirtti.

“Çalıntı Macron” iade edildi: “Ödünç aldığımızı söylemiştik” - 1

Çevre hakları örgütü Greenpeace, Fransa’nın başkenti Paris’teki bir müzeden “ödünç aldıkları” Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un balmumu heykelini iade ettiklerini açıkladı. Greenpeace aktivistleri, 3 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna savaşı bağlamında Fransa’nın Rusya ile olan ekonomik bağlarını protesto etmek için Macron’un heykelini Grevin Müzesi’nden “çalmıştı”. Pazartesi günü müzeden alınan heykel, ardından sembolik bir protesto için Rusya Büyükelçiliği’nin önüne getirilmişti. Eylemciler, heykeli dün gece saatlerinde serbest bıraktı.

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“Çalıntı Macron” iade edildi: “Ödünç aldığımızı söylemiştik” - 2

"PUTİN-MACRON RADYOAKTİF MÜTTEFİKLERİ"

Greenpeace eylemcileri, tahmin değeri 40 bin euro olan balmumu heykeli, bir kutunun içine koyarak Fransız elektrik devi EDF’nin merkezinin dışına getirdi. Burada heykeli ayağa da kaldıran eylemciler, heykelin yanına yerleştirdikleri bir dövizle protestolarını sürdürdü. Söz konusu dövizde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’sı ile özellikle enerji alanında bağlarını koparmayan Fransa Cumhurbaşkanı eleştirilerek “Putin-Macron radyoaktif müttefikleri” yazısına yer verildi.

Olay yerine gelen polis, Grevin Müzesi’ne geri götürülmeden önce hem kutunun hem de balmumu heykelin güvenliğini sağladı. 

“Çalıntı Macron” iade edildi: “Ödünç aldığımızı söylemiştik” - 3

"ONLARI BİLGİLENDİRDİK, GERİSİ ONLARA KALMIŞ"

Greenpeace Fransa’nın İcra Direktörü Jean-Francois Julliard, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Emmanuel Macron’un heykelini geri getirmek için geldik çünkü başından beri söylediğimiz gibi onu sadece ödünç almıştık. Hem Grevin Müzesi’nin yönetimini hem de polisi bilgilendirmiştik. Gelip almak onlara kalmış” dedi. 

Neden EDF’nin önüne geldiklerini de anlatan Julliard, bunun amacının “Macron’u özellikle nükleer endüstrisinde Rusya ile devam ettirilen ticaretle ilgili sorumluluklarıyla yüzleştirmek” olduğunu belirtti.

“Çalıntı Macron” iade edildi: “Ödünç aldığımızı söylemiştik” - 4

"YAPTIRIMLARA KARŞIN TİCARET SÜRÜYOR"

Julliard, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana getirilen yaptırımlara karşın Fransız şirketlerinin Rusya’dan pek çok ürünü ithal edebildiğini, bunların arasında Fransa’daki nükleer santraller için zenginleştirilmiş uranyum ve LNG’nin de olduğunu ifade etti. Julliard, Greepeace’in özellikle Rusya’dan Avrupa Birliği’ne (AB) yapılan gübre ihracatındaki artışı eleştirdiğini aktardı. Fransa gübre üreticilerine göre, söz konusu ihracatta 2021-2023 döneminde yaklaşık yüzde 80’lik bir artış olmuştu. 

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