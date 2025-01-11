Çalışan Gazeteciler Günü'nde öldürüldü: Anadolu Ajansı kameramanı Gazze'de İsrail ateşiyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı'nın (AA) Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan, haber takibi yaparken İsrail askerlerinin açtığı ateşle kafasından vuruldu. Nebhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde hayatını kaybetti. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 203 gazeteciyi öldürdü.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisin'den yapılan açıklamada, Anadolu Ajansı'nın serbest kameramanı Ebu Nebhan'ın Nuseyrat kampında haber takibi yaparken İsrailli keskin nişancıların kurşunlarıyla öldüğü açıklandı.
Filistinli basın kuruluşları, Nebhan'ın öldürülmesini kınadı.
Nebhan'ın gazetecilik görevini yerine getirdiğini ifade eden basın örgütleri, "İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef almasını, öldürmesini ve suikast düzenlemesine" tepki gösterdi.