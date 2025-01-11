Çalışan Gazeteciler Günü'nde öldürüldü: Anadolu Ajansı kameramanı Gazze'de İsrail ateşiyle hayatını kaybetti

"GERÇEĞİ GİZLEMEK İÇİN GAZETECİLERİ HEDEF ALIYORLAR"

İsrail'in ve ABD yönetiminin yanı sıra İsrail'e destek olan İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin "bu vahşi suçun işlenmesinden" tamamen sorumlu olduğunu söyleyen gazeteciler, uluslararası toplum ve basın kuruluşlarına İsrail'in suçlarının kınanması, caydırılması ve uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulunuldu.

Filistinli Gazeteciler Sendikası da İsrail'i "gerçeği gizlemek ve Filistin halkına karşı işlediği suçları örtbas etmek için Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri kasıtlı olarak hedef almaya devam etmekle" suçladı.