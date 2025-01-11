Çalışan Gazeteciler Günü'nde öldürüldü: Anadolu Ajansı kameramanı Gazze'de İsrail ateşiyle hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı'nın (AA) Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan, haber takibi yaparken İsrail askerlerinin açtığı ateşle kafasından vuruldu. Nebhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde hayatını kaybetti. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 203 gazeteciyi öldürdü.

Çalışan Gazeteciler Günü'nde öldürüldü: Anadolu Ajansı kameramanı Gazze'de İsrail ateşiyle hayatını kaybetti - 1

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisin'den yapılan açıklamada, Anadolu Ajansı'nın serbest kameramanı Ebu Nebhan'ın Nuseyrat kampında haber takibi yaparken İsrailli keskin nişancıların kurşunlarıyla öldüğü açıklandı.

Filistinli basın kuruluşları, Nebhan'ın öldürülmesini kınadı.

Nebhan'ın gazetecilik görevini yerine getirdiğini ifade eden basın örgütleri, "İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef almasını, öldürmesini ve suikast düzenlemesine" tepki gösterdi.

DÜNYA HABERLERİ

Çalışan Gazeteciler Günü'nde öldürüldü: Anadolu Ajansı kameramanı Gazze'de İsrail ateşiyle hayatını kaybetti - 2

"GERÇEĞİ GİZLEMEK İÇİN GAZETECİLERİ HEDEF ALIYORLAR"

İsrail'in ve ABD yönetiminin yanı sıra İsrail'e destek olan İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin "bu vahşi suçun işlenmesinden" tamamen sorumlu olduğunu söyleyen gazeteciler, uluslararası toplum ve basın kuruluşlarına İsrail'in suçlarının kınanması, caydırılması ve uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulunuldu.

Filistinli Gazeteciler Sendikası da İsrail'i "gerçeği gizlemek ve Filistin halkına karşı işlediği suçları örtbas etmek için Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri kasıtlı olarak hedef almaya devam etmekle" suçladı.

Çalışan Gazeteciler Günü'nde öldürüldü: Anadolu Ajansı kameramanı Gazze'de İsrail ateşiyle hayatını kaybetti - 3

BAĞIMSIZ SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Bir diğer açıklama, Filistinli Gazetecileri Koruma Merkezinden yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'de gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarını soruşturacak bağımsız uluslararası soruşturma komitesi kurulması çağrısı" yapıldı.

Çalışan Gazeteciler Günü'nde öldürüldü: Anadolu Ajansı kameramanı Gazze'de İsrail ateşiyle hayatını kaybetti - 4

203 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusunun öldürdüğü son basın çalışanı AA'nın Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan oldu.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 203 gazeteciyi öldürdü.

Çalışan Gazeteciler Günü'nde öldürüldü: Anadolu Ajansı kameramanı Gazze'de İsrail ateşiyle hayatını kaybetti - 5
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