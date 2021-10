Çalışma: Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri kavuruyor, ölümlere neden olabilir

ABD’de yapılan yeni bir çalışmada, aşırı sıcaklıkların, hızla büyüyen şehirler için büyük bir tehdit oluşturduğu ve bunun her geçen gün arttığı açıklandı.

Hakemli dergi Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayımlanan çalışmada, daha fazla insanın şehirlere taşınması ve iklim ısınmasıyla birlikte, artan sıcaklıkların daha fazla insana zarar verebileceği, hatta birçoğunun ölümüne neden olabileceği belirtildi.