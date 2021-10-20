Çalışma: Hükümetlerin fosil yakıt planları iklim hedeflerinin çok üzerinde

Birleşmiş Milletler (BM) destekli yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın tehlikeli seviyelere ulaşmasını önleme şansını sürdürmek için dünyanın önümüzdeki on yılda kömür, petrol ve gaz üretiminin yarısından fazlasını kesmesi gerektiği açıklandı. BM Çevre Programı tarafından yayımlanan raporda, hükümetlerin 2030 yılı itibarıyla, Paris iklim anlaşmasının küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecenin altında tutma hedefinden iki katı fosil yakıt çıkarmayı planladıkları aktarıldı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 14:35 | Son Güncelleme : 20.10.2021 - 14:37

Çalışma: Hükümetlerin fosil yakıt planları iklim hedeflerinin çok üzerinde - 1

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Stockhold Çevre Enstitüsü (SEI), Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü (IISD), Uluslararası Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü (ODI) ve düşünce kuruluşu E3G tarafından hazırlanan 2021 Üretim Açığı Raporu yayımlandı.

Çalışma: Hükümetlerin fosil yakıt planları iklim hedeflerinin çok üzerinde - 2

Çeşitli üniversite, düşünce ve araştırma kuruluşunda görev yapan 40'ı aşkın araştırmacının katkı sağladığı rapor, hükümetlerin planladığı kömür, petrol ve doğal gaz üretimine yönelik gelişmelerin Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflerle uyumsuz olduğunu ortaya koyuyor.

Çalışma: Hükümetlerin fosil yakıt planları iklim hedeflerinin çok üzerinde - 3

15 ÜLKE İNCELENDİ

Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Norveç, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD olmak üzere en fazla fosil yakıt üretimi yapan 15 ülke profilinin incelendiği rapora göre, gelecek 20 yılda hükümetler, küresel çapta petrol ve doğal gaz üretiminde artış, kömür üretimin de ise az miktarda düşüş öngörüyor.

Çalışma: Hükümetlerin fosil yakıt planları iklim hedeflerinin çok üzerinde - 4

OLMASI GEREKENDEN YÜZDE 110 DAHA FAZLA

Hükümetlerin 2030'a kadar toplam fosil yakıt üretimi planları, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak için olması gereken seviyeden yaklaşık yüzde 110 daha fazla üretim içeriyor. Söz konusu fosil üretim artışı kapsamında, 2030'da olması gerekenden yüzde 240 daha fazla kömür, yüzde 57 petrol ve yüzde 71 daha fazla doğal gaz üretimi hedefleniyor.

Çalışma: Hükümetlerin fosil yakıt planları iklim hedeflerinin çok üzerinde - 5

Küresel doğal gaz üretiminde en fazla artışın 2020-2040 yılları arasında gerçekleşeceği öngörülüyor. Gaz üretimindeki bu yükselişin de Paris Anlaşması'nda belirlenen küresel sıcaklık artışı eşiğiyle uyumsuz olduğu belirtiliyor.

Çalışma: Hükümetlerin fosil yakıt planları iklim hedeflerinin çok üzerinde - 6

‘FOSİL YAKITLAR AŞAMALI OLARAK DEVREDEN ÇIKARILMALI’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin değerlendirmesinde, dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin uluslararası kömür finansmanını sonlandırmak için yaptığı açıklamaların fosil yakıtların aşamalı olarak devreden çıkarılması için önemli olduğunu belirterek, "Ancak bu raporun açıkça gösterdiği gibi, temiz bir enerji geleceğine ulaşmak için önümüzde hala uzun bir yol var” dedi.

Çalışma: Hükümetlerin fosil yakıt planları iklim hedeflerinin çok üzerinde - 7

Guterres, “Fosil yakıtlara yönelik finansmanı sonlandırmayan tüm kamu finansman kuruluşlarının yanı sıra ticari banka ve varlık yöneticilerini kapsayan özel finans kuruluşlarının, enerji sektörünün karbondan tamamen arındırılmasını sağlamak ve herkesin yenilenebilir enerjiye erişim sağlamasını teşvik etmek üzere fonlarını acilen kömür yerine yenilenebilir kaynaklara yönlendirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çalışma: Hükümetlerin fosil yakıt planları iklim hedeflerinin çok üzerinde - 8

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