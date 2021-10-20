Çalışma: Hükümetlerin fosil yakıt planları iklim hedeflerinin çok üzerinde

‘FOSİL YAKITLAR AŞAMALI OLARAK DEVREDEN ÇIKARILMALI’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin değerlendirmesinde, dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin uluslararası kömür finansmanını sonlandırmak için yaptığı açıklamaların fosil yakıtların aşamalı olarak devreden çıkarılması için önemli olduğunu belirterek, "Ancak bu raporun açıkça gösterdiği gibi, temiz bir enerji geleceğine ulaşmak için önümüzde hala uzun bir yol var” dedi.