Cambridge Üniversitesi'nden zincirleme felaket uyarısı: Gelecek 50 yıl içinde siyasi çatışmalar, nükleer savaşlar ve ölümcül pandemiler görülecek

Nanjing Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Chi Xu, "Yıllık ortalama 29 derecelik sıcaklıklar şu anda Sahra ve Körfez kıyısında yaklaşık 30 milyon insanı etkiliyor. 2070 yılına kadar, bu sıcaklıklar sosyal ve politik sonuçları beraberinde getirecek. Sıcaklıklar, iki nükleer santrali ve en tehlikeli virüs ve bakterileri barındıran yedi muhafaza laboratuvarını doğrudan etkileyecek” dedi.