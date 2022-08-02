Cambridge Üniversitesi'nden zincirleme felaket uyarısı: Gelecek 50 yıl içinde siyasi çatışmalar, nükleer savaşlar ve ölümcül pandemiler görülecek

Haberler - ntv.com.tr 02.08.2022 - 16:52 | Son Güncelleme : 02.08.2022 - 17:02
Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle dünyanın 2070 yılına kadar peş peşe siyasi, sosyal ve ekonomik falaketlerle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.
Çalışmanın baş yazarı Dr. Luke Kemp, “Küresel ısınmanın ılımlı ısınma seviyelerinde bile felakete yol açabileceğine inanmak için pek çok neden var. İklim değişikliği her kitlesel yok oluş olayında rol oynamıştır. İmparatorlukların düşmesine neden olarak tarihi şekillendirmiştir” dedi.
Bununla birlikte Kemp, küresel ısınmanın sadece doğal afetlerle sonuçlanmadığını belirterek, “İklim değişikliği, finansal krizler, insani çatışmalar ve yeni hastalık salgınları gibi zincirleme toplumsal ve sağlık sorunlara neden olabilir” dedi.
Diğer taraftan araştırmacı ekip, küresel ısınmada 3 derecelik ve daha fazla bir artışın sonuçlarını tahmin etmek için yeni bir modelleme geliştirdi. Uzmanların tahminleri, yıllık ortalama sıcaklıkların 29 derecenin üzerinde olduğu aşırı sıcak bölgelerin 2070 yılına kadar iki milyar insanı kapsayacağını gösterdi.
Nanjing Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Chi Xu, "Yıllık ortalama 29 derecelik sıcaklıklar şu anda Sahra ve Körfez kıyısında yaklaşık 30 milyon insanı etkiliyor. 2070 yılına kadar, bu sıcaklıklar sosyal ve politik sonuçları beraberinde getirecek. Sıcaklıklar, iki nükleer santrali ve en tehlikeli virüs ve bakterileri barındıran yedi muhafaza laboratuvarını doğrudan etkileyecek” dedi.
Öte yandan bilim insanları, iklim değişikliğinin 'dört atlısı' olarak adlandırdıkları dört kilit alanda araştırmaya ihtiyaç olduğunu aktardı: Kıtlık ve yetersiz beslenme, aşırı hava koşulları, çatışma ve salgın hastalıklar.
Çalışmanın yazarları, ”Küresel ısınmanın kitlesel hastalık ve ölüm oranlarını nasıl tetikleyebileceğini anlamak için disiplinler arası bir çabaya ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmacılara göre, artan küresel sıcaklıklar nedeniyle dünyanın tarımsal olarak en verimli bölgelerinde “toplu çöküşler” yaşarken, küresel gıda arzı tehdit altında bulunuyor. Aynı zamanda, vahşi yaşam için habitatlar değişip küçüldüğü için daha aşırı hava koşulları yeni salgın hastalıklar için uygun koşullar oluşturuyor.
Son olarak bilim insanları, ülkelerdeki demokratik bozulmaların ve yapay zeka destekli silahlardaki gelişmelerin, yüksek sıcaklıkların etkisiyle insanlığı birbirine düşürecek çatışmalara dönüşeceğini öne sürdü.