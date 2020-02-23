Can kaybı 2 bin 400'ü geçti (Corona virüsünde son durum)

Dünya genelinde yayılmaya devam eden corona virüsü salgın nedeniyle ölü sayısı artıyor. Virüs nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 463'e yükseldi. Vaka sayısı ise 78 bini aştı. İtalya'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e çıktı. İran'da ise virüs bulaşanların sayısı 43'e ölü sayısı ise 8'e yükseldi.

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Anadolu Ajansı 23.02.2020 - 13:32

Çin'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 444'e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 bin 968'inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936'ya çıktı.

24 SAATTE 97 CAN KAYBI Son 24 saatte, 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere toplam ölenlerin sayısı 2 bin 444 oldu. Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89'a geriledi.





Bugüne kadar taburcu edilen kişilerin sayısı da 22 bin 888'e yükseldi. Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 69'a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak bildirildi.

ÇİN DIŞINDA 19 KİŞİ ÖLDÜ Çin ana karasında 76 bin 936, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 70 ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 26 kişide Covid-19 tespit edildi. Covid-19 sıçradığı diğer ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 8, Japonya'da 3, Güney Kore'de 4, İtalya'da 3, Tayvan, Filipinler ve Fransa birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İran'da koronavirüsü bulaşan kişi sayısı 43'e çıkarken ölü sayısı da 8'e yükseldi İNTERAKTİF HARİTA

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip corona virüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

İTALYA'DA ÜÇÜNCÜ ÖLÜM İtalya'da yeni tip corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Salgın endişesi nedeniyle, dünyaca ünlü Venedik karnavalı planlanan tarihten iki gün önce bitirildi.

SERİE A'DA 3 MAÇ ERTELENDİ İtalya Serie A'da 25. haftasında oynanması gereken Inter - Sampdoria, Atalanta- Sassuolo ve Verona - Cagliari karşılaşmaları Cremona ve içinde yer aldığı Lombardiya bölgesinde hızla yayılan yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelendi.

VAKA SAYISI 100'Ü AŞTI Diğer yandan, ülkenin kuzeyindeki sanayi bölgesi Lombardiya ile kuzeydoğusundaki Veneto bölgesinde vaka sayısı 100'ü aştı.

Virüsün hızla yayıldığı beldelerde olağanüstü durum çerçevesinde tüm kamu ve sosyal etkinlikler iptal edilmiş, okullarda ve iş yerlerinde de faaliyetlere ara verilmişti.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI SINIRLANDIRMA Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı.

Salgın bölgelerine yönelik kararnamenin belirlenen kurallara uymayanlara cezai yaptırım öngördüğünü de dile getiren Başbakan, şunları kaydetti: "Salgın alanlarında, özel istisnalar haricinde, giriş-çıkışa izin verilmeyecektir. İş, eğitim ve kamu etkinlikleri askıya alındı. Salgın bölgesinden çıkan kararnameyi ihlalden Ceza Kanunu'nun 650. maddesine göre cezalandırılabilecek. Bunlar yerel halkı korumak için alınacak önlemlerdir. Kısa bir süre için, birkaç hafta boyunca, halk bazı kısıtlamalara tabii olacak ama onların hayatlarını engellemeyecek."

Conte, önlemleri alırken bunların orantısız olmaması ve etkili şekilde uygulanabilmesine dikkat ettiklerini belirtirken, şu anda AB ülkeleri arasında serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması'nı askıya almayı gerektirecek şartların olmadığını da ifade etti.

Eğitim Bakanı Lucia Azzolina da Bakanlar Kurulunun kararnamesi doğrultusunda virüsün yayılmaması için riskli yerlerde 24-29 Şubat'ta eğitim-öğretimi ve tüm okul gezilerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

TÜM TREN SEFERLERİ DURDURULDU İtalya'da hızla yayılan virüs, komşu avusturya'yı da alarm durumuna geçirdi.



İki yolcuda virüs belirtisi görülmesi üzerine, İtalya'dan Avusturya'ya sefer düzenleyen yolcu treninin ülkeye girişine izin verilmedi.



Avusturyalı yetkililer, virüs endişesi nedeniyle İtalya'ya gidiş-dönüş tüm tren trafiğinin durdurulduğunu açıkladı.

GÜNEY KORE'DE ALARM SEVİYESİ ARTTI Güney Kore'de ise ölü ve vaka sayısının artması üzerine yüksek alarm seviyesine geçildi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, salgınla mücadelede "eşi benzeri görülmemiş" adımlar atılacağını söyledi.