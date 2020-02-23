Can kaybı 2 bin 400'ü geçti (Corona virüsünde son durum)

Anadolu Ajansı 23.02.2020 - 13:32 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 04:35
Son 24 saatte, 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere toplam ölenlerin sayısı 2 bin 444 oldu. Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89'a geriledi.
Çin ana karasında 76 bin 936, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 70 ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 26 kişide Covid-19 tespit edildi. Covid-19 sıçradığı diğer ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 8, Japonya'da 3, Güney Kore'de 4, İtalya'da 3, Tayvan, Filipinler ve Fransa birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
İran'da koronavirüsü bulaşan kişi sayısı 43'e çıkarken ölü sayısı da 8'e yükseldi
İtalya'da yeni tip corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Salgın endişesi nedeniyle, dünyaca ünlü Venedik karnavalı planlanan tarihten iki gün önce bitirildi.
Diğer yandan, ülkenin kuzeyindeki sanayi bölgesi Lombardiya ile kuzeydoğusundaki Veneto bölgesinde vaka sayısı 100'ü aştı.
Salgın bölgelerine yönelik kararnamenin belirlenen kurallara uymayanlara cezai yaptırım öngördüğünü de dile getiren Başbakan, şunları kaydetti:
"Salgın alanlarında, özel istisnalar haricinde, giriş-çıkışa izin verilmeyecektir. İş, eğitim ve kamu etkinlikleri askıya alındı. Salgın bölgesinden çıkan kararnameyi ihlalden Ceza Kanunu'nun 650. maddesine göre cezalandırılabilecek. Bunlar yerel halkı korumak için alınacak önlemlerdir. Kısa bir süre için, birkaç hafta boyunca, halk bazı kısıtlamalara tabii olacak ama onların hayatlarını engellemeyecek."
İtalya'da hızla yayılan virüs, komşu avusturya'yı da alarm durumuna geçirdi.
İki yolcuda virüs belirtisi görülmesi üzerine, İtalya'dan Avusturya'ya sefer düzenleyen yolcu treninin ülkeye girişine izin verilmedi.
Avusturyalı yetkililer, virüs endişesi nedeniyle İtalya'ya gidiş-dönüş tüm tren trafiğinin durdurulduğunu açıkladı.
Güney Kore'de ise ölü ve vaka sayısının artması üzerine yüksek alarm seviyesine geçildi.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, salgınla mücadelede "eşi benzeri görülmemiş" adımlar atılacağını söyledi.