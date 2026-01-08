CANLI - Halep'te Suriye Ordusu PKK-SDG'ye operasyon başlattı. Kentte çatışmalar yaşanıyor

08.01.2026 10:44

Son Güncelleme: 08.01.2026 14:57

AA, İHA, AFP

Suriye'de PKK-SDG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra Suriye Ordusu'nun başlattığı operasyon devam ediyor. Suriye Ordusu Halep'te Şeyh Maksut ve Eşrefiye bölgelerinde belirlenen SDG-PKK hedeflerini vurmaya başladı.

14:51
SURİYE ORDUSU BOMBARDIMAN YAPIYOR
Suriye Haber Ajansı SANA, Suriye Ordusu'nun Halep'te Şeyh Maksut ve Eşrefiye bölgelerinde belirlenen SDG-PKK hedeflerini vurmaya başladığını söyledi.
14:45
AB'DEN İTİDAL ÇAĞRISI
Suriye Ordusu'nun SDG-PKK operasyonuna dair Avrupa Birliği'nden tepki geldi. AB sözcüsü operasyona ilişkin itidal çağrısında bulundu
14:40
DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: SDG UZLAŞMAK İSTEMİYOR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan operasyona ilişkin konuştu. Fidan, "SDG uzlaşmak istemiyor. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir. Bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.
14:32
SURİYE SAĞLIK BAKANLIĞI: 5 ÖLÜ VAR
Suriye Sağlık Bakanlığı, SDG-PKK saldırılarından ölenlerin sayısının 5, yaralı sayısını da 33 olarak açıkladı.
14:20
OPERASYON BAŞLADI
Suriye ordusu, Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik nokta operasyonlara başladı.
14:06
SURİYE ORDUSU SDG HEDEFLERİNİ PAYLAŞTI
Suriye Haber Ajansı SANA'ya göre Suriye Ordusu SDG'ye ait hedef alacağı lokasyonları haritayla beraber paylaştı. Bölge sakinlerine güvenlikleri için o lokasyonlardan uzak durmaları gerektiği bildirildi.
13:44
SİVİLLERİN BÖLGEDEN AYRILMASINI ENGELLEDİLER
Terör örgütü PKK/YPG, işgali altındaki Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde "kontrol noktası" kurarak sivillerin bölgeden ayrılmasını engellerken insani geçiş noktasına da saldırı düzenledi. Edinilen bilgilere göre terör örgütü PKK/YPG, Halep'in Eşrefiye Mahallesi'ndeki Selahaddin Cami yakınında "kontrol noktası" kurdu.Terör örgütü mensuplarının bu noktayla sivillerin Eşrefiye Mahallesi'nden ayrılarak Halep'in güvenli bölgelerine geçişini engellediğ belirtildi. Ayrıca SDG güçlerinin sivillerin bölgeden ayrılmasını engellemek için açılan insani koridora saldırı düzenlediği bildirildi.Halep'in Süryan Mahallesi'ndeki insani koridora terör örgütünce havan atışı yapıldı. Suriye Haber Ajansı SANA, havan atışında 2 kişinin yaralandığını ifade etti.
13:30
SURİYE ORDUSU'NUN VERDİĞİ SAAT DOLDU
Halep'te PKK/YPG mevzilerine operasyon başlatacağını duyuran Suriye Ordusu'nun sabah verdiği müddet 13.30 itibariyle doldu.
13:18
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: "SDG'NİN ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI LAZIM"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Suriye'de yükselen tansiyon hakkında konuştu. Kurtulmuş, "10 Mart Mutabakatı çerçevesinde özellikle SDG'nin bir an evvel Suriye'nin yeni yönetimine entegrasyonunun sağlanması lazım" ifadelerini kullandı.
12:17
TAHLİYE İÇİN İNSANİ GEÇİTLER YENİDEN AÇILDI
Suriye’de Halep Valiliği, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin çıkışının engellenmesi üzerine güvenli bölgelere tahliyeyi sağlamak amacıyla iki insani geçidin yeniden açıldığını bildirdi.Sivillerin güvenli bölgelere tahliyesinin sağlanması amacıyla Suriye ordusu ile koordinasyon kurulduğu ve bu kapsamda iki insani geçidin yeniden açıldığı belirtildi. 13.00'a kadar sürecek tahliye için yapılan açıklamada Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillerin, bölge halkınca bilinen El-Avarid ve Zuhur Caddesi üzerindeki geçitleri kullanarak Halep kentindeki güvenli bölgelere geçebileceği kaydedildi.
12:01
MSB: "YARDIM TALEP EDİLİRSE GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLARIZ"
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun YPG'ye karşı başlatacağı operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada operasyonun tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. "Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca Suriye’nin yardım talep etmesi halinde Türkiye'nin gerekli desteği sağlayacağı belirtildi.
11:59
SURİYE ORDUSU: OPERASYONA BAŞLAYACAĞIZ
Suriye Ordusu, Halep'te terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30’da SDG mevzilerine operasyon başlatacağını duyurdu.
11:40
İSRAİL'DEN "OPERASYON TEHLİKELİ" MESAJI
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye yönetiminin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG’ye karşı başlatmayı planladığı askeri operasyonun tehlikeli olduğunu iddia etti.Saar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, PKK/YPG’nin saldırılarının ardından Suriye yönetiminin Halep’te başlatacağını duyurduğu operasyon için “üzücü ve tehlikeli” ifadelerini kullandı.
11:35
HALEP'TE 3 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Suriye Ordusu, Halep'te terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Halktan PKK/YPG'ye ait tüm noktalardan uzak durmaları istendi.
11:26
HALEP'TE İHA EKBİNE ATEŞ AÇILDI
Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde kontrol noktasında çekim yapan İhlas Haber Ajansı (İHA)'nın canlı yayın ekibine terör örgütü SDG'den ateş açıldığı ifade edildi. Görev yapan 3 gazeteci yara almazken canlı yayın aracı isabet aldı.
10:17
SDG'DEN SALDIRI
Yerel kaynaklar SDG'nin çatışmaları devam ettirdiğini aktarırken Halep'in Leyramun ve Şeyh Najjar bölgelerine bombardıman düzenlendiği belirtildi.
Halep'te Suriye Ordusu ve SDG adı altında terör örgütü PKK/YPG geçtiğimiz salı gününden beri çatışıyor. SDG'nin saldırılarında beşi sivil toplamda 6 kişinin öldüğü belirtiliyor. Bölge sakinleri tahliye edilmeye çalışırken insani koşulların giderek kötüleştiği kaydedildi.

 

Suriye ordusu, PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk ederken, terör örgütüne ait mevzilere misillemede bulunuyor.

 

Halep Valisi Azzam el Garip okulları ve üniversiteleri tatil ederken, tahliye edilen bölge sakinlerinin durumunun incelenmesi gerektiğini söyledi.

 

SURİYE ORDUSU: SDG MEVZİLERİ MEŞRU HEDEF 

 

Suriye Ordusu 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada SDG'nin çatışmayı tırmandırması ve saldırıları dolayısıyla mevzilerinin meşru hedef olduğunu ilan etmişti.

 

10 Mart 2025'te Suriye yeni rejim ve SDG bir anlaşmaya varmış ve bu anlaşmada SDG'nin Suriye güçlerine entegrasyonuna karar verilmişti. Ancak Suriyeli yetkililer anlaşmayı takip eden aylarda SDG'nin anlaşmadaki maddelere uymak için herhangi bir efor sarfetmediklerini öne sürdü.