Cannes törenine saatler kala Fransa karanlığa gömüldü! Kundaklama şüphesi

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda ciddi bir elektrik kesintisi yaşandı.

AFP'ye konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen polis kaynakları, yerel saatle sabah 10:00'dan sonra başlayan elektrik kesintisinin sebebinin yakındaki Tanneron köyünde bulunan bir trafo merkezinde çıkan yangın olduğunu ve muhtemelen bir kundaklama saldırısı olduğunu bildirdi.