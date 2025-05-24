Cannes törenine saatler kala Fransa karanlığa gömüldü! Kundaklama şüphesi
Güney Fransa'da Cannes Film Festivali'nin kapanış törenine saatler kala büyük bir elektrik kesintisi başladı. Trafik ışıkları da çalışmadığı için yollarda tıkanmalar meydana geldi, internet kesintileri yaşanıyor. Fransız yetkililer, kundaklamadan şüpheleniyor.
Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda ciddi bir elektrik kesintisi yaşandı.
AFP'ye konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen polis kaynakları, yerel saatle sabah 10:00'dan sonra başlayan elektrik kesintisinin sebebinin yakındaki Tanneron köyünde bulunan bir trafo merkezinde çıkan yangın olduğunu ve muhtemelen bir kundaklama saldırısı olduğunu bildirdi.