Cannes törenine saatler kala Fransa karanlığa gömüldü! Kundaklama şüphesi

Güney Fransa'da Cannes Film Festivali'nin kapanış törenine saatler kala büyük bir elektrik kesintisi başladı. Trafik ışıkları da çalışmadığı için yollarda tıkanmalar meydana geldi, internet kesintileri yaşanıyor. Fransız yetkililer, kundaklamadan şüpheleniyor.

Cannes törenine saatler kala Fransa karanlığa gömüldü! Kundaklama şüphesi - 1

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda ciddi bir elektrik kesintisi yaşandı.

AFP'ye konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen polis kaynakları, yerel saatle sabah 10:00'dan sonra başlayan elektrik kesintisinin sebebinin yakındaki Tanneron köyünde bulunan bir trafo merkezinde çıkan yangın olduğunu ve muhtemelen bir kundaklama saldırısı olduğunu bildirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Cannes törenine saatler kala Fransa karanlığa gömüldü! Kundaklama şüphesi - 2

İSPANYA VE PORTEKİZ'İ HATIRLATTI

Şebeke operatörü RTE, Cannes ve çevresinde 160 bin evin kesintiden etkilendiğini açıkladı.

Film Festivali, “alternatif bir elektrik güç kaynağına geçildiğini, bunun da kapanış töreni de dahil olmak üzere bugün için planlanan etkinlik ve gösterimleri normal koşullarda sürdürmeyi sağladığını” duyurdu.

Cannes törenine saatler kala Fransa karanlığa gömüldü! Kundaklama şüphesi - 3

KARTLAR ÇALIŞMIYOR

Yerel yetkililerin bildirdiği kesinti sonrası, birçok kişi sokaklarda beklemeye başladı.

Bu olay, geçtiğimiz ay İspanya, Portekiz ve Fransa’nın çeşitli bölgelerinde milyonlarca insanı elektriksiz bırakan geniş çaplı kesintilerin ardından meydana geldi.

Bazı çalışanlar, Cannes genelinde elektriklerin kesik olduğunu, mağaza ve restoranlarda ışıkların kapalı olduğunu ve sadece nakit ödeme yapılabildiğini bildirdi. 

Cannes törenine saatler kala Fransa karanlığa gömüldü! Kundaklama şüphesi - 4

TRAFİK IŞIKLARI SÖNDÜ

Trafik ışıkları da çalışmadığı için yollarda tıkanmalar meydana geldi.

İnternet kesintilerinin yaşandığı, WhatsApp gibi popüler uygulamaların çevrimdışı olduğu kaydedildi.

Cannes törenine saatler kala Fransa karanlığa gömüldü! Kundaklama şüphesi - 5
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