Çarlık Rusya'nın gizemli kahini: Rasputin'in tartışmalı yaşamı ve sır dolu ölümü!
Tarihin en tartışmalı figürlerinden biri olan Grigori Rasputin’in yaşamı, Rus İmparatorluğu’na olan etkileri ve sonrasında gelişen gizemli olaylar, yüzyıllar geçmesine rağmen hala büyük bir ilgiyle araştırılmaya devam ediyor. Çarlık Rusya’sının son döneminde, özellikle Çar II. Nikolay ve Çariçe Aleksandra ile olan yakın ilişkisiyle tanınan Rasputin, halk arasında "Tanrı'nın adamı" olarak anılsa da, çok sayıda skandala da karışmıştı. İşte Rusya'nın gizemli kahinin sır dolu hayatı.
"TANRININ ADAMI"
Rusya’nın son çarı II. Nikolay ve Çariçe Aleksandra'nın yakın danışmanı, halk arasında "Tanrı'nın adamı" olarak bilinen Grigori Rasputin, sadece Rus İmparatorluğu'nun çöküşünde değil, aynı zamanda tarihsel bir efsanenin doğmasında da büyük bir rol oynadı.
Köylü bir aileden gelen ve kendini din adamı olarak tanıtan Rasputin, kısa süre içinde Rus soylularının ve imparatorluk ailesinin gözdesi haline geldi. Ancak onun yükselişi, şüphe ve skandallarla dolu bir süreçti.