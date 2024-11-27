Çarlık Rusya'nın gizemli kahini: Rasputin'in tartışmalı yaşamı ve sır dolu ölümü!

"TANRININ ADAMI"

Rusya’nın son çarı II. Nikolay ve Çariçe Aleksandra'nın yakın danışmanı, halk arasında "Tanrı'nın adamı" olarak bilinen Grigori Rasputin, sadece Rus İmparatorluğu'nun çöküşünde değil, aynı zamanda tarihsel bir efsanenin doğmasında da büyük bir rol oynadı.

Köylü bir aileden gelen ve kendini din adamı olarak tanıtan Rasputin, kısa süre içinde Rus soylularının ve imparatorluk ailesinin gözdesi haline geldi. Ancak onun yükselişi, şüphe ve skandallarla dolu bir süreçti.