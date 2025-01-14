Çarpıcı araştırma: Dünya'nın sonu ne zaman gelecek? Bilim insanları hesapladı
''Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?'' sorusu, insanlık tarihi boyunca sayısız kez tartışmaların odağında yer almıştır. Bilim insanlarının Dünya'nın sonuyla ilgili üzerinde durdukları en olası tahminler; küresel ısınma, asteroid çarpması ve nükleer savaş gibi felaket senaryoları olarak öne çıkıyor. ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, Dünya'nın sonu hakkında çarpıcı bulgulara ulaşıldı.
Chicago Üniversitesi’nden jeofizikçi RJ Graham ve ekibinin gerçekleştirdiği çalışmaya göre, Güneş’in yaşlanıp daha parlak hale gelmesi, Dünya'nın atmosferindeki karbon döngüsünü bozacak. Bu değişiklik, bitkilerin fotosentez yapamamasına neden olacak. Ancak, sevindirici bir haber var: Bu felaketin meydana gelmesi, daha önce öngörülen zamandan tam iki kat daha uzun bir süre sonra, yani yaklaşık 1,6 ila 1,86 milyar yıl içinde gerçekleşebilir.