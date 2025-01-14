Çarpıcı araştırma: Dünya'nın sonu ne zaman gelecek? Bilim insanları hesapladı

Chicago Üniversitesi’nden jeofizikçi RJ Graham ve ekibinin gerçekleştirdiği çalışmaya göre, Güneş’in yaşlanıp daha parlak hale gelmesi, Dünya'nın atmosferindeki karbon döngüsünü bozacak. Bu değişiklik, bitkilerin fotosentez yapamamasına neden olacak. Ancak, sevindirici bir haber var: Bu felaketin meydana gelmesi, daha önce öngörülen zamandan tam iki kat daha uzun bir süre sonra, yani yaklaşık 1,6 ila 1,86 milyar yıl içinde gerçekleşebilir.