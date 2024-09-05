Casus balina Hvaldimir'in öldürüldüğü ortaya çıktı: Çok sayıda kurşun yarası tespit edildi!

Norveç'te Rus ordusu tarafından eğitildiği düşünüldüğü için "casus balina" olarak da bilinen Hvaldimir lakaplı beluga balinasının silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Hayvan hakları savunucuları olaya ilişkin cezai soruşturma başlatılması talebinde bulundu. Otopsi raporunun önümüzdeki üç hafta içinde tamamlanması bekleniyor

Casus balina Hvaldimir'in öldürüldüğü ortaya çıktı: Çok sayıda kurşun yarası tespit edildi! - 1

Norveç'te, casus olarak eğitildiği iddialarıyla tanınan beyaz balina Hvaldimir'in, silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

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Casus balina Hvaldimir'in öldürüldüğü ortaya çıktı: Çok sayıda kurşun yarası tespit edildi! - 2

Norveç'te faaliyet gösteren NOAH ve One Whale adlı hayvan hakları örgütleri, Norveç polisinden olaya ilişkin resmi bir soruşturma başlatılması talebiyle şikâyet dilekçesi sundu.

Casus balina Hvaldimir'in öldürüldüğü ortaya çıktı: Çok sayıda kurşun yarası tespit edildi! - 3

"ÇOK SAYIDA KURŞUN YARASI"

Pazartesi günü otopsi yapılmak üzere Norveç Veterinerlik Enstitüsü’ne götürülen Hvaldimir'in vücudunda çok sayıda kurşun yarası tespit edildi.

NOAH Direktörü Siri Martinsen, yaptığı açıklamada, "Balina üzerindeki yaralar oldukça endişe verici ve suç teşkil edebilecek nitelikte. Bu nedenle polisin olaya hızlıca müdahale etmesi son derece önemli" dedi.

Casus balina Hvaldimir'in öldürüldüğü ortaya çıktı: Çok sayıda kurşun yarası tespit edildi! - 4

RAPOR ÜÇ HAFTA İÇİNDE TAMAMLANACAK

Polis yetkilileri, şikâyetin kendilerine ulaştığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını değerlendirdiklerini belirtti. Otopsi raporunun önümüzdeki üç hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Casus balina Hvaldimir'in öldürüldüğü ortaya çıktı: Çok sayıda kurşun yarası tespit edildi! - 5

İLK KEZ 2019 YILINDA GÖRÜLDÜ

2019 yılında ilk kez Norveç’in kuzeyindeki Finnmark kıyılarında görülen ve üzerinde özel bir koşum takımı bulunan balina, Rusya tarafından eğitilmiş bir casus olabileceği yönündeki şüphelerle gündeme gelmişti.

Casus balina Hvaldimir'in öldürüldüğü ortaya çıktı: Çok sayıda kurşun yarası tespit edildi! - 6

RUS ORDUSU EĞİTTİ İDDİASI

Norveçli yetkililer, yakalanan balinanın üzerindeki mekanizmanın özel olarak tasarlanmış gibi göründüğünü ve hayvanın her iki tarafında da GoPro kameraları için yuvalar olduğunu belirtmişti.

Balinanın üzerindeki mekanizmanın klipslerinde "St. Petersburg" yazdığını işaret eden yetkililer, bunun Hvaldimir'in Rusya'nın Murmansk bölgesinden geldiği ve Rus donanmasınca eğitildiği teorisine katkıda bulunduğunu dile getirmişti.

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