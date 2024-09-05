Casus balina Hvaldimir'in öldürüldüğü ortaya çıktı: Çok sayıda kurşun yarası tespit edildi!
Norveç'te Rus ordusu tarafından eğitildiği düşünüldüğü için "casus balina" olarak da bilinen Hvaldimir lakaplı beluga balinasının silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Hayvan hakları savunucuları olaya ilişkin cezai soruşturma başlatılması talebinde bulundu. Otopsi raporunun önümüzdeki üç hafta içinde tamamlanması bekleniyor
Norveç'te, casus olarak eğitildiği iddialarıyla tanınan beyaz balina Hvaldimir'in, silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.