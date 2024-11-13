Casus balinanın gizemi çözüldü! Rus askeri eğitiminden kaçmış
Rus ordusu tarafından eğitildiği düşünüldüğü için "casus balina" olarak da bilinen Hvaldimir lakaplı beluganın gizemi çözüldü. Norveçli yetkililer, balinanın Rus ordusuna ait bir deniz üssünden kaçtığına inanıyor. Ordu tarafından eğitildiğine inanılan beluganın, ordunun elinden kaçan "Andruha" isimli casus balina olduğu düşünülüyor. Peki Rusya'nın uzun kolu firari belugaya yetişmeyi başardı mı? Eylül ayında ölüsü bulunan Hvaldimir'i Rus ordusu mu öldürdü?
İLK KEZ 5 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ
Rus ordusu tarafından eğitildiği iddia edilen casus balina Hvaldimir, Norveç kıyılarında ilk kez görüldüğü günden itibaren tüm dünyanın ilgisini çekti.
Yerel halkın Hvaldimir adını verdiği evcil beyaz balina, beş yıl önce Rus casusu olduğuna dair yaygın spekülasyonlarıla birlikte manşetlere çıkmıştı.