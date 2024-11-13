Casus balinanın gizemi çözüldü! Rus askeri eğitiminden kaçmış

KAMERA YUVASI OLAN KOŞUM TAKIMI

Beluganın Norveç kıyılarında görülmesi ise alışılmadıktı çünkü çok evcildi ve kendi habitatından çok uzaktaydı.

Ayrıca kamera yuvası olan bir koşum takımı takıyordu ve üzerinde İngilizce olarak "Equipment St. Petersburg" (St. Petersburg'un ekipmanı) yazıyordu.