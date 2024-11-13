Casus balinanın gizemi çözüldü! Rus askeri eğitiminden kaçmış

Rus ordusu tarafından eğitildiği düşünüldüğü için "casus balina" olarak da bilinen Hvaldimir lakaplı beluganın gizemi çözüldü. Norveçli yetkililer, balinanın Rus ordusuna ait bir deniz üssünden kaçtığına inanıyor. Ordu tarafından eğitildiğine inanılan beluganın, ordunun elinden kaçan "Andruha" isimli casus balina olduğu düşünülüyor. Peki Rusya'nın uzun kolu firari belugaya yetişmeyi başardı mı? Eylül ayında ölüsü bulunan Hvaldimir'i Rus ordusu mu öldürdü?

Casus balinanın gizemi çözüldü! Rus askeri eğitiminden kaçmış - 1

İLK KEZ 5 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ

Rus ordusu tarafından eğitildiği iddia edilen casus balina Hvaldimir, Norveç kıyılarında ilk kez görüldüğü günden itibaren tüm dünyanın ilgisini çekti.

Yerel halkın Hvaldimir adını verdiği evcil beyaz balina, beş yıl önce Rus casusu olduğuna dair yaygın spekülasyonlarıla birlikte manşetlere çıkmıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Casus balinanın gizemi çözüldü! Rus askeri eğitiminden kaçmış - 2

"RUS ORDUSUNUN BALİNASI"

Gizemli balina ilk kez beş yıl önce Norveç'in kuzey kıyılarında balıkçılara yaklaştığında kamuoyunun ilgisini çekmişti.

Belugalar konusunda uzman olan bilim insanları, balinanın gerçekten orduya ait olduğuna ve Kuzey Kutup Dairesi'ndeki bir deniz üssünden kaçtığına inanıyor.

Casus balinanın gizemi çözüldü! Rus askeri eğitiminden kaçmış - 3

KAMERA YUVASI OLAN KOŞUM TAKIMI

Beluganın Norveç kıyılarında görülmesi ise alışılmadıktı çünkü çok evcildi ve kendi habitatından çok uzaktaydı.

Ayrıca kamera yuvası olan bir koşum takımı takıyordu ve üzerinde İngilizce olarak "Equipment St. Petersburg" (St. Petersburg'un ekipmanı) yazıyordu.

Casus balinanın gizemi çözüldü! Rus askeri eğitiminden kaçmış - 4

"EĞİTİLDİĞİ ÇOK AÇIK"

Canlı balık yakalayıp yeme imkanı bulamayan balina, burun kısmıyla hafifçe dokunarak insanlardan yemek istiyordu.

Norveç Orka Araştırması'ndan araştırmacı Eve Jourdain, "Bu balinanın, her seferinde bunu yaptığı için, hedef gibi görünen her şeye burnunu koymaya şartlandırıldığı çok açıktı. Ama ne tür bir tesiste olduğunu bilmiyoruz, dolayısıyla ne için eğitim aldığını da bilmiyoruz." diye konuştu.

Casus balinanın gizemi çözüldü! Rus askeri eğitiminden kaçmış - 5

"ANDRUHA ADINDA BİR BELUGA KAYBOLMUŞTU"

Balinanın hikayesinden etkilenen Norveç, beluganın izlenmesi ve beslenmesi için düzenlemeler yaptı.

Balinalar konusunda uzman olan Dr. Olga Shpak, Norveç'te su yüzüne çıktığında Rus yetkililerin balinayi hemen kendilerine ait olarak tanımladığını ileri sürdü.

Shpak, "Veterinerler ve eğitmenler zinciri aracılığıyla mesaj geldi: Andruha adında bir beluga kaybolmuştu." dedi.

Casus balinanın gizemi çözüldü! Rus askeri eğitiminden kaçmış - 6

İddiaya göre Andruha/Hvaldimir ilk olarak 2013 yılında Rusya'nın Okhotsk Denizi'nde yakalanmıştı.

Bir yıl sonra St. Petersburg'daki bir yunus akvaryumuna ait bir tesisten askeri programa taşındı.

Murmansk'taki Rus deniz üssünün yakınlarından alınan uydu görüntüleri, Hvaldimir'in eski evi olabilecek yeri gösteriyor. Suda, içinde beyaz balinalar olduğu anlaşılan görüntüler açıkça görülebiliyor.

Rusya, yıllardır beluga balinasının kendi ordusu tarafından eğitildiği iddiasına yönelik herhangi bir açıklama yapmayı reddediyor.

Casus balinanın gizemi çözüldü! Rus askeri eğitiminden kaçmış - 7

CASUS BALİNANIN HÜZÜNLÜ SONU

Ne yazık ki Hvaldimir/Andruha'nın inanılmaz hikayesi mutlu bir sonla bitmiyor.

Kendini beslemeyi öğrendikten sonra birkaç yıl boyunca Norveç kıyıları boyunca seyahat etti. Daha sonra 1 Eylül 2024'te ölen balina, Norveç denizinde bulundu.

Casus balinanın gizemi çözüldü! Rus askeri eğitiminden kaçmış - 8

Putin Rusya'sının uzun kolu firari belugaya yetişmiş miydi?

Görünen o ki hayır. Bazı aktivist gruplar balinanın vurulduğunu öne sürse de, bu açıklama Norveç polisi tarafından reddedildi.

Beluga'nın ölümüne doğrudan insan faaliyetinin neden olduğunu düşündürecek hiçbir şey olmadığı açıklandı.

Otopsi, Hvaldimir'in ağzına bir çubuk saplandıktan sonra öldüğünü ortaya koydu.

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