Çatışmalar üçüncü gününde. SDG'den Halep'e yeni saldırı

Yerel kaynaklar SDG'nin çatışmaları devam ettirdiğini aktarırken Halep'in Leyramun ve Şeyh Najjar bölgelerine bombardıman düzenlendiği belirtildi.

Halep'te Suriye Ordusu ve SDG adı altında terör örgütü PKK/YPG geçtiğimiz salı gününden beri çatışıyor. SDG'nin saldırılarında beşi sivil toplamda 6 kişinin öldüğü belirtiliyor. Bölge sakinleri tahliye edilmeye çalışırken insani koşulların giderek kötüleştiği kaydedildi.

Suriye ordusu, PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk ederken, terör örgütüne ait mevzilere misillemede bulunuyor.

Halep Valisi Azzam el Garip okulları ve üniversiteleri tatil ederken, tahliye edilen bölge sakinlerinin durumunun incelenmesi gerektiğini söyledi.

SURİYE ORDUSU: SDG MEVZİLERİ MEŞRU HEDEF

Suriye Ordusu 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada SDG'nin çatışmayı tırmandırması ve saldırıları dolayısıyla mevzilerinin meşru hedef olduğunu ilan etmişti.

10 Mart 2025'te Suriye yeni rejim ve SDG bir anlaşmaya varmış ve bu anlaşmada SDG'nin Suriye güçlerine entegrasyonuna karar verilmişti. Ancak Suriyeli yetkililer anlaşmayı takip eden aylarda SDG'nin anlaşmadaki maddelere uymak için herhangi bir efor sarfetmediklerini öne sürdü.